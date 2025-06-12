Хмарочос вважається морально застарілим, у ньому некомфортно працювати

Хмарочос Intraco у Варшаві, що збудований 1975-го року і має висоту 107 метрів, знесуть. На його місці збудують більш сучасну та екологічну будівлю. Про це повідомляє група «Польський холдинг нерухомості».

У компанії кажуть, що старий хмарочос Intraco попри багаторічні спроби модернізації більше не відповідає сучасним технічним стандартам та очікуванням ринку – як з точки зору комфорту використання, так і з точки зору екологічних вимог.

«Це початок нового етапу – підготовки до реалізації сучасного, енергоефективного та екологічно чистого хмарочоса, який у новій формі продовжить впізнавану присутність Intraco в цій частині міста, водночас поважаючи історію цього місця», – ідеться в повідомленні PHN.

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Спочатку компанія вибере підрядника, який знесе старий хмарочос – це має відбутися наприкінці осені 2025 року. Знесення має проходити з мінімальною шкодою для довкілля.

Після цього компанія представить новий проєкт і орієнтовно навесні розпочне будівництво. Наразі відомо, що новий хмарочос матиме таку ж висоту, як і старий, – 107 метрів. Проте замість 39 поверхів він матиме 23, що забезпечить сучасний стандарт висоти поверхів, краще освітлення та більший комфорт роботи. Фасад та окремі елементи конструкції будуть повторювати форму старого хмарочосу, створюючи цілісний зв'язок з бізнес-центром поруч та навколишньою забудовою.

«У новій будівлі ми запланували використати низку екологічних рішень, зокрема фасад з фотоелектричними елементами, системи рекуперації, повну інфраструктуру для велосипедистів та сучасні зручності для людей з інвалідністю. Весь проєкт відповідатиме екологічній таксономії ЄС та претендуватиме на найвищі рівні сертифікації», – говорять в компанії.