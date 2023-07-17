Жінку затримали після отримання 7 тис. доларів, гроші вилучили

У Хмельницькому затримали 39-річну жінку, яка обіцяла знайомому на 7 тис. доларів допомогти уникнути мобілізації. Зокрема, за цю суму вона мала повпливати на медиків, аби йому оформили документи про непридатність до служби. Чоловік сказав, що згоден на ці умови, але одразу повідомив правоохоронців.

Про затримання жінки стало відомо у понеділок, 17 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

Як встановило слідство, чоловік при спілкуванні з 39-річною хмельничанкою висловив побоювання щодо можливої мобілізації до війська. За яких обставин відбулось це спілкування та чи були знайомі вони до цього, наразі не уточнюють.

«Жінка переконала, що має можливість вплинути на посадових осіб медичних закладів області в отриманні медичної документації про неможливість проходження військової служби, і для цього не потрібно буде фактично проходити лікування у вказаних закладах. За свої послуги висунула вимогу у передачі їй 7 тис. доларів», – йдеться у повідомленні.

Чоловік погодився на пропозицію, але одразу повідомив правоохоронні органи. Тож після отримання вказаної суми жінку затримали, а гроші вилучили на місці.

Жінці вже повідомили про підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). У разі доведення вини їй загрожує від трьох до восьми років тюрми. Суд вже обрав їй запобіжний захід – хмельничанка перебуватиме під домашнім арештом.