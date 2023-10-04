Жінку затримали у липні цього року після того, як вона отримала гроші

У Хмельницькому судили 39-річну жінку, яка за 7 тис. доларів обіцяла допомогти уникнути призову. Вона запевняла військовозобов’язаного чоловіка, що має зв’язки у лікарні та може оформити йому довідку про непридатність до служби. Її визнали винною у зловживанні впливом та оштрафували на 42,5 тис. грн.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, у липні цього року чоловік під час розмови з малознайомим співрозмовником розповів, що хоче перевестись з денної форми навчання на заочну, але хвилюється щодо можливої мобілізації. На це співрозмовник сказав, що має знайому, яка може допомогти уникнути призову.

Чоловік сконтактував з нею і домовився про зустріч. Катерина Б. заявила, що може повпливати на посадових осіб неврологічного відділення Хмельницької обласної лікарні, аби його визнали непридатним до служби. Свої послуги вона оцінила в 7 тис. доларів.

Гроші чоловік заплатив наступного ж дня, 14 липня. Щоправда, перед цим поінформував про схему правоохоронців. Відтак після отримання 7 тис. доларів порушницю затримали, а згодом вручили їй підозру за ч.2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

В процесі розслідування Катерина Б. уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. На засіданні 28 вересня суддя Наталія Хараджа цю угоду затвердила. Тож жінку визнали винною у зловживанні впливом і призначили їй 42,5 тис. грн штрафу. Також вона повинна сплатити 2,8 тис. грн за експертизи.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції. Щоправда, судячи з того, що обвинувачена і прокурор підписали угоду, оскаржувати вирок, імовірно, ніхто не буде.