Фермеру з Хмельниччини призначили 3 роки тюрми за ухилення від призову
Чоловік свою провину не визнав, пояснивши, що не пройшов фінальну медкомісію
Райсуд на Хмельниччині призначив три роки тюрми фермеру за ухилення від мобілізації. Чоловік, якому вручали повістку про відправлення на службу 24 січня, у вказану дату на збір не прийшов. У суді він пояснив, що не пройшов фінальну медкомісію – але суд не взяв цей аргумент до уваги.
Як йдеться у вироку Новоушицького райсуду, чоловік тричі проходив військово-лікарські комісії в 2022 році, за підсумками яких він був визнаний обмежено придатним. Відомо, що він був офіцером запасу і у разі мобілізації через стан здоров'я мав обіймати тилові посади.
На початку січня цього року його знову викликали у військкомат для проходження ВЛК. У суді обвинувачений розповів, що його та інших військовозобов'язаних 23 січня відвезли автобусом у Хмельницький, але огляд у лікарів він так і не пройшов, бо «були відсутні особові справи».
Незважаючи на це, в цей же день чоловікові вручили повістку, у якій було вказано, що наступного дня, 24 січня, він повинен з'явитись для проходження військової служби. Повістку чоловік відмовився приймати, свій підпис не поставив і 24 січня на збір він не прийшов. Відтак щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від призову).
Одним з аргументів сторони захисту було те, що чоловік так і не пройшов фінальну військово-лікарську комісію. Однак, суд відмовився брати це до уваги, оскільки раніше чоловік проходив інші ВЛК, де його визнали обмежено придатним.
Про чоловіка відомо, що він є фермером, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дитину, раніше судимостей не мав.
Суддя Олександр Яцина на засіданні 21 вересня дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується і призначив йому мінімальне покарання за цією статтею – три роки ув'язнення. «На думку суду, підстави для звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням відсутні, адже це не буде достатнім для його виправлення та не відповідатиме суспільному інтересу в державі, яка протистоїть злочинній військовій агресії Російської Федерації, що, в разі такого застосування, може стати негативним прикладом для інших осіб», – йдеться у вироку.
Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.