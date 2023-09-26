Райсуд на Хмельниччині призначив три роки тюрми фермеру за ухилення від мобілізації. Чоловік, якому вручали повістку про відправлення на службу 24 січня, у вказану дату на збір не прийшов. У суді він пояснив, що не пройшов фінальну медкомісію – але суд не взяв цей аргумент до уваги.

Як йдеться у вироку Новоушицького райсуду, чоловік тричі проходив військово-лікарські комісії в 2022 році, за підсумками яких він був визнаний обмежено придатним. Відомо, що він був офіцером запасу і у разі мобілізації через стан здоров'я мав обіймати тилові посади.

На початку січня цього року його знову викликали у військкомат для проходження ВЛК. У суді обвинувачений розповів, що його та інших військовозобов'язаних 23 січня відвезли автобусом у Хмельницький, але огляд у лікарів він так і не пройшов, бо «були відсутні особові справи».

Незважаючи на це, в цей же день чоловікові вручили повістку, у якій було вказано, що наступного дня, 24 січня, він повинен з'явитись для проходження військової служби. Повістку чоловік відмовився приймати, свій підпис не поставив і 24 січня на збір він не прийшов. Відтак щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ст. 336 ККУ (ухилення від призову).

Одним з аргументів сторони захисту було те, що чоловік так і не пройшов фінальну військово-лікарську комісію. Однак, суд відмовився брати це до уваги, оскільки раніше чоловік проходив інші ВЛК, де його визнали обмежено придатним.

Про чоловіка відомо, що він є фермером, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні малолітню дитину, раніше судимостей не мав.

Суддя Олександр Яцина на засіданні 21 вересня дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується і призначив йому мінімальне покарання за цією статтею – три роки ув'язнення. «На думку суду, підстави для звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням відсутні, адже це не буде достатнім для його виправлення та не відповідатиме суспільному інтересу в державі, яка протистоїть злочинній військовій агресії Російської Федерації, що, в разі такого застосування, може стати негативним прикладом для інших осіб», – йдеться у вироку.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.