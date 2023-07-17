Суд на Хмельниччині призначив три роки ув'язнення 33-річному чоловікові, який ухилився від призову. Чоловік проігнорував повістку та не прийшов на збір для відправки на військову службу. Як повідомила прес-служба Хмельницького обласного територіального центру комплектування, судили уродженця Славутського району 1990 року народження.

«Чоловік, будучи придатним до військової служби, отримав повістку про відбуття на навчальні збори та проходження військової служби, однак ухилився від призову, не маючи на те законних підстав. Замість виконання свого обов’язку та захисту Батьківщини, у той час, коли країна цього потребує як ніколи, обвинувачений без поважних причин не з’явився на вказану дату і час на збір», – йдеться у повідомленні.

Йому інкримінували порушення ст. 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу). Суд призначив йому мінімальне за цією статтею покарання – три роки ув'язнення. Вирок наразі не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

Судячи з вироків у реєстрі судових рішень, обвинувачені за статтею про ухилення від призову часто отримують умовні терміни. Вирокиз реальним терміном покарання виносять доволі рідко. Востаннє подібний вирок винесли у квітні в Кам'янці-Подільському: тоді 48-річному чоловікові за ухилення від призову дали чотири роки ув'язнення. Згодом апеляційний суд залишив вирок у силі.