Ілюстративне зображення автомобіля Jeep Cherokee 2022 року випуску

Прокурорка Хмельницької обласної прокуратури Ірина Нівʼєвська у декларації про доходи за 2024 рік вказала наявність у її чоловіка автомобіля Jeep Cherokee із заниженою вартістю у щонайменше шість разів. Про це повідомив незалежний антикорупційний центр NGL.media.

Ірина Нівʼєвська у своїй останній декларації вказала, що її сімʼя користується трьома автомобілями – Hyundai Santa Fe (2015 року), Jeep Cherokee (2022 року) та Dodge Journey (2018 року). Власником перших двох автомобілів згаданий чоловік посадовиці Володимир Нівʼєвський, а останнього – сама Ірина Нівʼєвська.

Прокурорка зазначила у декларації, що її сімʼя придбала автомобіль Jeep Cherokee у 2024 році за 150 тис. грн. Проте, за інформацією журналістів NGL.media, приблизна ціна такого позашляховика становить 22 600 доларів (ред. – понад 943 тис. грн за актуальним курсом валют). Так, посадовиця занизила вартість транспорту щонайменше у шість разів.

Додамо, що у 2024 році Ірина Нівʼєвська заробила у Хмельницькій обласній прокуратурі понад 1 млн грн. Готівкою посадовиця зберігає 250 тис. грн. Вона також є власницею земельної ділянки площею 400 м2 у селі Березівка Камʼянець-Подільського району. Водночас жодної нерухомості Ірина Нівʼєвська не задекларувала й вказала, що проживає з сімʼєю у квартирі площею 43 м2 в Хмельницькому, яка їй не належить.