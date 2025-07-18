Ілюстративне зображення автомобіля Suzuki Vitara 2022 року випуску

Заступниця начальника відділу Державної податкової служби у Волинській області Тетяна Поченюк (Харкевич) у декларації про доходи за 2024 рік вказала наявність автомобіля Suzuki Vitara із заниженою вартістю у щонайменше 18 разів. Про це повідомив незалежний антикорупційний центр NGL.media.

Згідно з оприлюдненою у 2024 році декларацією Тетяни Поченюк, посадовиця є власницею кросовера Suzuki Vitara (2022 року випуску) вартістю 50 тис. грн. Проте, як зазначають журналісти NGL.media, приблизна ціна такого автомобіля становить 22 312 доларів (ред. – понад 931 тис. грн за актуальним курсом валют). Так, посадовиця занизила вартість транспорту щонайменше у 18 разів.

Зауважимо, що у березні 2025 року Тетяна Поченюк подала нову декларацію, в якій змінила прізвище на Харкевич і вказала нову посаду – головний спеціаліст відділу контролю у сфері реалізації загальнодержавних функцій у Рахунковій палаті.

Посадовиця вказала, що крім автомобіля, має квартиру площею 57,2 м2 у Луцьку, а її чоловік – власник будинку у селі Ставрів Рівненської області та чотирьох земельних ділянок. У 2024 році Тетяна Харкевич заробила 394 518 грн, тобто орієнтовно по 32 800 грн щомісяця. Вона також вказала, що зберігає 5000 доларів готівкою.