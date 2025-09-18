Команда хмельницьких лікарів врятувала життя 64-річному пацієнту

Фахівці Хмельницького обласного серцево-судинного центру успішно прооперували 64-річного мешканця Миколаївської області, який скаржився на погане самопочуття і перебої в роботі серця. Після обстежень у чоловіка виявили рідкісну патологію. Завдяки оперативному втручанню, його життю нічого не загрожує.

Як повідомили 18 вересня на сторінці медзакладу у фейсбуці, до медиків звернувся пенсіонер з Миколаївської області, який тимчасово проживає у Кам’янець-Подільському районі. Чоловік скаржився на періодичний пекучий біль за грудиною, задишку при фізичному навантаженні, перебої в роботі серця, підвищення артеріального тиску, запаморочення, судоми та біль у ногах, загальну слабкість.

Пацієнта скерували у відділення кардіохірургії для планового втручання – корекції аортальної вади. Під час передопераційного обстеження у чоловіка виявили ще й рідкісну судинну патологію – мішкоподібну аневризму правої внутрішньої сонної артерії.

Це, за інформацією лікарів, вкрай небезпечна патологія, що несе численні ризики. Зокрема, вона загрожує розвитку стійкого паралічу або мозкової коми, а її розрив може призвести до масивної внутрішньої кровотечі та інсульту.

«Така патологія однозначно потребувала першочергового вирішення. Чоловіку встановили стент-графт – внутрішньосудинний протез, який складається з підтримувального каркасу і судинного ендопротеза. Втручання пройшло успішно, аневризма була видалена з судинного русла, прохідність правої внутрішньої сонної артерії відновлена», – зазначають лікарі.

Додамо, що мішкоподібна аневризма правої внутрішньої сонної артерії – це патологічне випинання стінки судини, що має вигляд мішка, яке виникло на правій внутрішній сонній артерії. Це небезпечний стан, оскільки слабка стінка судини може розірватися, викликавши крововилив у мозок. Діагностика включає УЗД, КТ або ангіографію, а лікування зазвичай – хірургічне.