Балу став 32-м вихованцем Реабілітаційного центру бурого ведмедя на Закарпатті

До Реабілітаційного центру бурого ведмедя, що знаходиться на території закарпатського нацпарку «Синевир», 27 листопада доправили шестирічного клишоногого на прізвисько Балу. Досі ведмідь жив в зоокутку хмельницького парку імені М.Чекмана.

Як повідомили в Національному природному парку «Синевир» 28 листопада, ведмедя перевезили на Закарпаття після того, як виявили порушення умов утримання тварини у парку імені М. Чекмана.

«Хмельницька міська рада дозволила передати Балу до реабілітаційного центру Національного природного парку «Синевир». Начальник центру Ярослав Бундзяк разом із ветлікарем Михайлом Маслейом здійснили його доправку до місця призначення у спеціальному транспортному контейнері, де під час транспортування забезпечили йому всі необхідні умови для успішного прибуття», – інформують в нацпарку.

Балу став 32-м вихованцем Реабілітаційного центру бурого ведмедя у Синевирі. Поки що ведмедя поселили у карантинній зоні для його фізичного і психологічного відновлення. Далі фахівці центру навчать його різним навичкам, які потрібні для виживання у дикій природі.

Нагадаємо, за зверненням екоактивістів у серпні 2023 року поліція почала розслідування щодо жорстокого поводження з ведмедем у зоокуточку в Хмельницькому. Після перевірки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України ведмедя вирішили перевезти до реабілітаційного центру.