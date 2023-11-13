Ведмідь Балу з 2019 року живе сам у вольєрі в зоокуточку парку імені Чекмана

Депутати Хмельницької міськради проголосували за переведення ведмедя Балу, який мешкає у зоокутку в парку Чекмана, до реабілітаційного центру «Синевир». Нагадаємо, кілька місяців тому поліція відкрила кримінальне провадження через незадовільні умови утримання тварини.

Судячи з інформації на сайті Хмельницької міськради, це питання розглядали на сесії у п’ятницю, 10 листопада. Відомо, що пропозицію забрати тварину вніс реабілітаційний центр. У підсумку депутати погодились і проголосували за безоплатну передачу ведмедя.

Водночас 33 канал повідомляє, що поки невідомо, коли саме передадуть тварину, оскільки міськрада консультується із зоологами, чи безпечно передавати ведмедя напередодні зими, коли він впадає у сплячку.

Зазначимо, що раніше у зоокуточку мешкали троє ведмедів: Аліса, Тіма та їхнє дитинча Балу. Але в 2019 року двох дорослих ведмедів забрали у реабілітаційний центр. З тих пір ведмідь Балу жив у клітці сам. В тому ж 2019 році містяни підписали петицію з вимогою закрити зоокуток, однак виконавчий комітет її відхилив.

Наприкінці серпня цього року поліція на звернення зоозахисників відкрила кримінальне провадження щодо утримання ведмедя Балу у зоокутку в парку імені Чекмана. Активісти вказували, що у ведмедя невеликий вольєр, тварина не має доступу до водойми. Після цього реабілітаційний центр запропонував забрати ведмедя.

Додамо, що реабілітаційний центр для ведмедів «Синевир» працює з 2011 року. Тут проходять реабілітацію ведмеді, яких забрали з цирків, розважальних баз, конфіскували у контрабандистів. З тваринами працюють ветеринари, їм проводять щеплення та всі необхідні санітарні процедури.