Якщо експерти офіційно визнають, що тварину утримують з порушеннями, ведмедя переведуть у інше місце проживання

Хмельницька поліція відкрила кримінальне провадження щодо утримання ведмедя у зоокутку в парку імені Чекмана. До правоохоронців звернулись зоозахисники, на думку яких, умови утримання тварини є вкрай незадовільними. Також активісти наполягають на тому, аби тварину перевели в реабілітаційний центр.

Як повідомили у зоозахисній організації «UAnimals», у ведмедя, що мешкає в зоокутку парку імені Михайла Чекмана, невеликий вольєр, тварина не має доступу до водойми, а у басейні замість води, за словами зоозахисників, «брудне болото».

«Місце утримання тварин має забезпечувати необхідні простір, температуру та вологість, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для тварин середовищем. Але що ж ми бачимо на фото? Вимагаємо поліцію перевірити це місце та розпочати досудове розслідування», – зазначають зоозахисники.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Хмельниччини уточнили, що «декілька тижнів тому» поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). Наразі тривають експертизи, які повинні встановити, які норми порушені при утриманні ведмедя.

Водночас директор КП «Парки і сквери» Олександр Боднарчук повідомив виданню «Всім», що, на його думку, ведмідь Балу живе у задовільних умовах.

«Раз на тиждень його оглядає ветеринар. Також у нас є волонтери, які ним опікуються та доглядають за ним. Харчується він за відповідним раціоном. Ми даємо йому вітаміни, м'ясо. Ведмідь нормально виглядає, має гарну шерсть. Я не знаю, по чому зоозахисники визначили, що ведмідь перебуває в поганих умовах. У нас навіть питання не підіймалося щодо його перевезення і цього не планується», – зазначив посадовець.

Зазначимо, що раніше у зоокуточку жили троє ведмедів: Аліса, Тіма та їхнє дитинча Балу. Але в 2019 року двох дорослих ведмедів забрали у реабілітаційний центр на Львівщину. З тих пір ведмідь Балу жив у клітці сам. В тому ж 2019 році містяни підписали петицію з вимогою закрити зоокуток, однак виконавчий комітет її відхилив.