СЕО і власник МХП Юрій Косюк раніше говорив про міжнародне розширення

Земельний банк МХП становить понад 350 тис. га земель у 12-ти областях. Майже 100 тис. га – на заході України, і саме їх холдинг хоче продати, пише Forbes.ua з посиланням на дежерела, серед яких керівники агрокомпаній та учасники аграрного ринку, обізнані зі ситуацією.

Пошук покупців, говорить на правах анонімності керівник однієї з агрокомпаній, розпочався ще в 2025 році. Тоді МХП пропонувала окремі господарства з оцінкою за гектар. Зокрема, 6 тис. га у МХП торік придбав власник «Волинь-Зерно-Продукт» Євген Дудка.

Один зі співрозмовників Forbes.ua повідомив, що тепер холдинг Юрія Косюка продає разом майже 100 тис. га землі. Це підтверджують інші джерела видання.

Додамо, холдинг почав розширювати земельний банк на заході України у 2010 році, а в 2015-му компанія отримала близько 60 тис. га у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. На кінець 2025 року її земельний банк в західному регіоні сягав 95,5 тис. га, що становить більше чверті – 27,3% – від земель компанії в Україні.

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Хто і за скільки може купити землю МХП

Співрозмовники Forbes.ua серед імовірних покупців називають агрокомпанії «Україна-2001», саудівську SALIC та Kernel, що є найбільшою агрокомпанією на ринку України, проте підтверджень цьому немає. В МХП повідомили, що поки не готові коментувати потенційну угоду.

Експерти оцінюють вартість 100 тис. га земельного банку МХП на суму від 180 до 400 млн доларів. Так, дослідник Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Іван Колодяжний говорить про 180–250 млн доларів. Він вважає, що кінцева вартість залежатиме від того, чи включена в пакет виробнича інфраструктура, техніка та інші активи.

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій оцінює можливу суму угоди у 300–400 млн. Проте, додає він, питання в тому, чи знайдеться покупець на такий величезний обсяг землі.

Чому МХП може продавати землю

Однією з основних причин можливого продажу значної частки земельного банку МХП експерти називають переорієнтацію компанії на західні, зокрема європейські, ринки.

«Іноземні бізнеси генерують більш стабільний прибуток. Їх частка у загальному прибутку МХП постійно зростає», – говорить Олександр Паращій.

У 2024 році компанія придбала хорватського зернотрейдера Toni, контрольний пакет британської логістичної компанії KK & Sons Group та інвестувала у спільне птахівниче підприємство в Саудівській Аравії. У 2025 році компанія купила іспанського виробника курятини UVESA Group, а в травні 2026 року домовилася про придбання 70% грецького виробника курятини Nitsiakos. Водночас наприкінці травня 2026 року також стало відомо, що компанія згортає один зі своїх хорватських проєктів, розпочатих в 2023 році.

«Наша мета – перетворитися з традиційного агровиробника на диверсифіковану міжнародну харчову компанію», – говорив власник і CEO МХП Юрій Косюк у річному звіті за 2025 рік, цитує Forbes.ua.

Додатковою причиною продажу може бути намір зменшити боргове навантаження та отримати капітал для нових інвестицій, говорить Олександр Паращій.

Як повідомляв ZAXID.NET, в серпні 2026 року Антимонопольний комітет України дозволив МХП купити виробника курятини зі Львівщини – ТОВ «Агроль Плюс».

Холдинг МХП належить Юрію Косюку. Підприємства групи обробляють близько 350 тис. га землі у 12 областях України, володіють мережами «М'ясомаркет» і Döner Маркет та експортують продукцію до понад 80 країн. МХП входить до рейтингу найбільших виробників курятини в Європі та є найбільшим виробником курятини в Україні.