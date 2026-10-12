Не все м’ясо однаково підходить для цієї страви

Холодець може добре застигнути й без желатину, якщо правильно обрати м’ясо та дотримуватися основних правил приготування. Водночас не кожен його вид однаково добре підходить для цієї страви. ТСН розповідає, яке м’ясо найкраще використовувати для холодцю.

Яке м’ясо взяти для холодцю?

Професійні кулінари радять звернути увагу на м’ясо, в якому багато колагену:

Свинячі ніжки – одна з основ холодцю. Вони містять багато колагену, завдяки якому бульйон після охолодження добре застигає без додавання желатину. Перед варінням ніжки варто замочити в холодній воді приблизно на 5 годин, щоб видалити залишки крові та зробити бульйон прозорішим.

Яловичі хвости чи гомілка додають холодцю насиченого смаку, виразного аромату та кольору. Таке м’ясо потребує тривалішого варіння, але робить бульйон більш наваристим. Кулінари радять поєднувати свинину та яловичину у співвідношенні 2:1.