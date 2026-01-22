Холодець ще можна врятувати, додавши желатин

Навіть якщо ви приготували холодець за перевіреним рецептом, інколи він може не загуснути й залишитися рідким. Однак у такому випадку не варто засмучуватися, адже холодець ще можна врятувати, додавши желатин. УНІАН розповідає, як загустити холодець желатином.

Щоб виправити ситуацію, залийте рідину назад у каструлю, доведіть до кипіння та вимкніть вогонь – це допоможе уникнути скисання. Потім візьміть порошковий желатин – по 25 грамів на 1 літр рідкого холодцю. Перед тим як додати желатин в холодець, замочіть його в теплій воді (100 мілілітрів води на 25 грамів желатину). Залиште порошок набухатись 20 хвилин.

За 20 хвилин киплячий бульйон трохи охолоне. В теплий холодець всипте желатин та добре перемішайте, поки він повністю не розчиниться. Після цього знову розлийте холодець по формах та поставте в холодильник. Через 5-8 годин він повністю застигне.