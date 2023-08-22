Учасники саміту «Україна – Балкани» в Афінах, Греція, 21 серпня 2023

Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги в розмірі 30 мільйонів євро, повідомив у вівторок, 22 серпня в Афінах прем’єр-міністр країни Андрей Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами хорватського прем’єра, уряд має уточнити питання допомоги на засіданні наступного четверга, 31 серпня.

«Ми щойно завершили зустріч із президентом України (Володимиром Зеленським] та ще раз висловили рішучу підтримку Хорватії українському народу, президентові, уряду та всім, хто бореться за свободу та територіальну цілісність України», – сказав Пленкович, якого цитує HRT.

Він також анонсував на жовтень «велику міжнародну конференцію з розмінування», присвячену Україні, де Хорватія разом із іншими країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у питанні розмінування, «де Хорватія, на жаль, має великий досвід».

Також на зустрічі обговорили плани використання хорватських портів для експорту зерна з України.

«Звичайно, порт Рієка – головний. Це необхідно узгодити з країнами, які братимуть участь у транзиті до Хорватії», – пояснив прем'єр-міністр.

За його словами, кілька тисяч тон зерна вже вивезено із хорватських портів. За словами Пленковича, більшість цього зерна пішла до Італії, частина на північ Африки, але «з новими обставинами на Чорному морі ця тема знову стала актуальною».

Нагадаємо, що 22 серпня у столиці Греції проходить саміт «Україна – Балкани», на якому, окрім лідерів балканських країн, також присутні лідери Молдови, Румунії та Болгарії, а також президент Європейської ради Шарль Мішель та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.