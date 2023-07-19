Хорватія пропонує свою залізничну мережу та порти в Адріатичному морі для транспортування українського продовольства альтернативними шляхами через блокування Росією чорономорської зернової ініціативи. Про це заявив держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч на засіданні Генеральної Асамблеї ООН під час відкритих дебатів міністерського рівня, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України увечері вівторка, 18 липня, повідомив «Укрінформ».

«Хорватія готова допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі – це один з можливих альтернативних маршрутів», – сказав він.

Матусіч наголосив, що рішення Росії припинити угоду провокує загрозу голоду в багатьох куточках планети. Держсекретар МЗС Хорватії додав, що його країна з перших днів великої війни підтримала Україну та готова підтримувати її стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, що зернова угода, яку окремо уклали Україна, ООН і Туреччина, а також Росія, ООН і Туреччина, припинила діяти 17 липня через відмову Росії від її продовження. Угода працювала майже рік і допомогла Україні отримати десятки мільярдів доларів від експорту аграрної продукції з трьох чорноморських портів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ОООН продовжити зернову угоду попри вихід із неї Росії, однак у Росії сказали, що в такому випадку доведеться враховувати ризики, пов’язані з проходженням кораблів з зерном поблизу зони бойових дій.

Своєю чергою США виділили Україні 250 млн доларів на експорт збіжжя після виходу Росії із зернової угоди.