Кошти покликані підтримати сільське господарство України та розширити альтернативні шляхи для вивезення зерна

Сполучені Штати Америки виділили додаткові кошти у розмірі 250 млн доларів на підтримку сільського господарства. Гроші від США надаються у додатковому пакеті, окремо від 500 млн доларів, про які США оголосили 17 липня, повідомила адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер у вівторок, 18 липня, повідомляє The Guardian.

Саманта Пауер звинуватила Росію та її президента Владіміра Путіна у виході із зернової угоди, заявивши, що воно зачіпає мільйони бідних людей світу, які голодують. Рішення Путіна, впевнена представниця USAID, вдарить по найменш розвиненим країнам, таким як Сомалі, Афганістан, Бангладеш та Судан.

«Останніми тижнями Росія почала блокувати судам доступ до цього порту, і вчора Путін прийняв необачне та небезпечне рішення припинити участь Росії в Чорноморській зерновій ініціативі. Путін прийняв рішення про життя і смерть… Владімір Путін, може бути, готовий завдати цього гуманітарного болю невинним, але США – ні», – заявила Саманта Пауер.

Відтак, USAID виділило ще 250 млн доларів на підтримку українського сільського господарства. Зокрема, ці кошти покликані розширити шляхи постачання зерна країнам, які його потребують. Водночас, як зазначила Саманта Пауер, чорноморські порти альтернативні маршрути замінити не зможуть.

Нагадаємо, 17 липня Росія оголосила про вихід із зернової угоди, яка тривала рік, з липня 2022 року. За час роботи зернових коридорів Росія неодноразово порушувала домовленості, не пускала кораблі із зерном на інспекцію та шантажувала країни Заходу припиненням зернової угоди.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до України звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що готові продовжувати постачання, якщо Україна відпускатиме, а Туреччина пропускатиме їхні кораблі. Таким чином Володимир Зеленський запропонував Туреччині продовжити зернову угоду без Росії.