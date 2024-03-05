Сергій Жадан і Христина Соловій у кліпі на пісню «Юність»

31-річна співачка Христина Соловій повідомила про розрив стосунків із 49-річним письменником Сергієм Жаданом та нові стосунки з 42-річним чоловіком. Про це вона розповіла у інтерв’ю Маші Єфросиніній в програмі «Екзамен», опублікованій 5 березня. Імʼя нового обранця співачка не розголошує.

За словами Христини Соловій, вона познайомилась із Сергієм Жаданом на інтерв’ю Radio NV у листопаді 2021 року. Після цього, після тривалого онлайн-спілкування, у них зав’язались стосунки.

«Через два тижні він написав мені, що хоче зробити спільну пісню. Я сказала, що пісня мені не сподобалась і давай спробуємо зробити щось разом… Це було 23 лютого 2022 року. Ввечері він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити, і в нас завʼязалось романтичне спілкування, яке тривало кілька місяців», – сказала співачка. Пара домовилась не розголошувати про свій роман і тримати стосунки в таємниці.

Вже під час стосунків Христина запропонувала письменнику знятися у її відеокліпі на пісню «Юність. Саме після випуску цього відео їм почали приписувати роман, однак пара подавала це як творчий тандем, хоча вже тоді їхні стосунки «були в розпалі». Також, зі слів Христини, на момент початку стосунків, Сергій Жадан був одруженим, а сама Христина – зустрічалась із хлопцем.

Вони були разом майже півтора року. Ініціаторкою розриву стала Христина Соловій, причиною вона назвала свою закоханість у іншого чоловіка, про що дізнався письменник. Стосунки завершились майже одразу після зйомок скандального кліпу на пісню «Серце» в львівській церкві. При цьому, на момент завершення їхніх стосунків співачка вже зустрічалась із 42-річним чоловіком, із яким вони досі разом.

«Я закохалась. І все сталось як сталось… Це була дуже напружена історія, вона здорово потріпала всім нерви, всім сторонам, через те, як це сталось, я б не хотіла про це говорити, про деталі, але було непросто», – додала співачка.

Нагадаємо, чутки про роман Христини Соловій та Сергія Жадана почали поширюватись у травні 2023 року, коли письменник подав на розлучення з дружиною Іриною Куніциною. Весь цей час пара не спростовувала, але й не підтверджувала своїх стосунків.