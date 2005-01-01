Ні дня без Львова

Львівська міськрада спільно з компанією Vodafone провели масштабне дослідження переміщення абонентів та з’ясували, звідки до Львова приїжджають найбільше людей і на які вулиці припадає найінтенсивніший трафік. Отримані дані планують використати для створення стратегії сталої мобільності Львова та розвитку транспортної моделі міста.

Що було відомо раніше?

З попередніх досліджень та підрахунків ЛКП «Львівавтодор» були відомі обсяги міського людинопотоку, який створюють мешканці міста, а також туристи, які приїжджають до Львова. У середньому протягом дня львів’яни здійснюють понад 2 млн поїздок різними видами транспорту в межах міста. Ще 35,9 тис. поїздок додають туристи.

Як проводили дослідження і що дізналися завдяки ньому?

Для своїх розрахунків фахівці «Міського центру інформаційних технологій» використали деперсоналізовані дані про переміщення абонентів мобільного зв’язку компанії «Vodafone Україна». При цьому рахували абонентів, які живуть у 120 населених пунктах у радіусі 50 км навколо Львова. Рахували тих людей, які потрапили до Львова через 37 визначених пунктів в’їзду (залізничні станції, автостанції, дороги) і пробули в місті понад півтори години. Після цього до даних мобільного оператора застосували спеціальний коефіцієнт, тобто отримані цифри відображають пересування не лише власників номерів Vodafone, а усіх мешканців.

Таким чином дослідили обсяги людинопотоків двох значних категорій мешканців. Перша – мешканці Львівської області, які щодня приїжджають до Львова і затримуються на певний час, проте не живуть в місті (так звана маятникова міграція). Це переважно люди, які працюють чи навчаються у Львові. Друга категорія – люди, які не затримуються в місті на тривалий час і в більшості випадків проїжджають його по кільцевій дорозі.

У результаті з’ясувалося, що близько 76% всього міського людинопотоку створюють мешканці Львова, потік транзитного транспорту становить 16%, 7% – обсяги маятникової міграції і лише 1% – туристи.

Скільки людей щодня приїжджають до Львова?

Як зазначає керівниця сектору відкритих даних «Міського центру ІТ» Олена Гунько, у середньому протягом дня у місті перебуває 152 тис. мешканців області. У будній день цей показник значно зростає і становить 180 тис. мешканців, а у вихідні знижується до 79 тис.

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Зазначимо, що йдеться не про унікальних людей, а про кількість поїздок, які вони здійснюють (якщо людина протягом дня ілька разів в’їжджала у Львів та виїжджала з нього, вона буде врахована кілька разів).

Звідки до Львова приїжджають найчастіше?

Половину всіх, хто приїздить до міста щодня, становлять мешканці 15-кілометрової зони навколо Львова. У середньому це понад 76 тис. мешканців щодня.

Зокрема, із населених пунктів, розташованих найближче до Львова (до 4 км), приїжджають в середньому майже 24 тис. людей. Це мешканці Зубри, Солонки, Сокільників, Мурованого, Лисиничів, Підбірців, Брюховичів, Малехова.

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Наступну велику категорію становлять мешканці з населених пунктів в зоні 4-10 км від Львова – понад 38 тис. осіб. Це мешканці Рудного, Винників, Жорниськ, Бірок, Дублян, Сорок-Львівських, Давидова, Липників, Наварії, Ставчан, Оброшиного, Бартатова.

Ще одна категорія – мешканці населених пунктів, які розташовані в зоні 10-15 км від Львова. Це Куликів, Запитів, Чишки, Відники, Загір’я, Деревач та Пустомити, з яких приїжджають 13,5 тис. осіб.

Решту 50% людинопотоку складають мешканці населених пунктів, які розташовані у зоні понад 15 км від Львова.

Якими шляхами вони в’їжджають у місто?

Найбільш популярними точками в’їзду в місто є залізничні станції – 70 тис. мешканців щодня, або ж 46% від загального потоку. При цьому найбільше мешканців в’їжджають через станцію Підзамче – це близько 19,3 тис. людей щодня. Дещо менше, але також достатньо навантаженими є станції Коновальця (6,4 тис. людей протягом дня), Персенківка (5,6 тис.), Сихів (5,1 тис.).

Через Приміський вокзал до Львова щодня приїжджають 11 тис. мешканців області. До лідерів за інтенсивністю трафіку належать також автостанція №2 (7,6 тис.) на вул. Богдана Хмельницького та автостанція №5 на вул. Зеленій (6,6 тис.).

Кожен п’ятий мешканець області, який їздить до Львова, заїжджає через автомобільні пункти – у середньому 30 тис. людей протягом дня. Найбільш інтенсивний трафік зафікусували на виїзді з Малехова та Мурованого – 4 тис. людей. Через Городоцьку до міста приїжджає 3,8 тис. людей, 3,5 тис. – через вулицю Стрийську, 3,3 тис. – через Личаківську.

Для чого можна використати ці дані?

Результати дослідження планують використати під час створення концепції сталої мобільності Львова та розвитку транспортної моделі міста. Крім того, дані щодо поїздок людей із найближчих до Львова сіл можна буде застосувати у разі запровадження нових автобусних маршрутів – як міських, так і приміських.

З усіма результатами дослідження можна ознайомитись на порталі «Панель міста» та на «Порталі відкритих даних Львова».