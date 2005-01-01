Нова схема львівського електротранспорту

У Львові розробили новий дизайн схеми маршрутів електротранспорту. Завдяки схемі пасажири зможуть не лише дізнатися, куди їде той чи інший трамвай або тролейбус, але й отримати додаткову інформацію про назви зупинок, місця розташування залізничних та автостанцій, станцій велопрокату тощо. Розмістити схему планують як в електротранспорті, так і на зупинках.

ZAXID.NET разом з автором схеми, львівським дизайнером та активістом Єгором Калібердою, пояснює, про яку схему йдеться і чим вона може бути корисною пасажирам.

Що це за схема і як вона з’явилася?

Варто зазначити, що йдеться не про зміну маршрутної мережі електротранспорту, а про новий дизайн самої схеми маршрутів, яку розміщують у трамваях і тролейбусах, та про її доповнення для більш зручної навігації.

Як розповів ZAXID.NET Єгор Каліберда, першу розроблену ним схему презентували влітку 2014 року. Її розміщували в трамваях і тролейбусах. Однак через запуск трамвая №8 на Сихів схема потребувала доопрацювання.

«Робота над новою схемою почалась восени 2016 року. Стару трамвайну схему 2014 року потрібно було оновлювати, адже додався новий маршрут, але оновлення переросло в дизайн нової схеми для всього електротранспорту Львова, хоча ідея зробити таку схему в голові була давно. До проекту долучилися «Львівелектротранс» та «Центр міського сервісу», – зазначив Каліберда.

За словами директора ЛКП «Львівелектротранс» Олега Берези, нову схему розмістять в усіх трамваях і тролейбусах, а також на кінцевих та ключових зупинках електротранспорту.

«Ця схема відображає мережу виключно маршрутів електротранспорту міста. На це є кілька причин, одна з них – те, що транспортна мережа автобусних маршрутів потребує коригування, а також і те, що місто, яке розвивається, повинно ставити акцент на розвитку екологічного транспорту. Проте ми розробили макети для зупинок, де розміщена схема, але також і перелік всіх видів транспорту, що зупиняються на цій зупинці та маршрути їх слідування», – розповідає Оксана Страз, координаторка реалізації проекту.

Що зображено на схемі?

За основу схеми дизайнер взяв зображення маршрутів електротранспорту на карті міста. «Далі це зображення спрощувалось, приводилось до гарного вигляду, тестувались різні рішення щодо кутів ліній, їх товщин тощо. Так поступово створювався дизайн схеми», – розповів він.

Нова схема маршрутів електротранспорту (клікніть для збільшення зображення)

Аби схема була більш докладною, на ній вказані всі назви зупинок українською та англійською мовами, які у січні 2018 року затвердив виконавчий комітет ЛМР. «Я працював над назвами разом з спеціалістами з управління транспорту. Відстоював, щоб назви були звичні людям, зрозумілі і короткі», – зазначив Каліберда.

Що є на схемі, крім номерів маршрутів і назв зупинок?

Дизайнер наголошує, що схема містить чимало дрібних елементів, які можна одразу й не помітити, однак при детальному вивченні вони допомагають орієнтуватися в русі електротранспорту.

Односторонні зупинки на схемі позначені стрілкою в середині позначки зупинки. Односторонній рух транспорту позначається тоншою лінією. «Наприклад, на зупинках біля церкви св. Анни трамваї об’їжджають театр ім. Лесі Українки і на одній зупинці може зупинитись як трамвай, що їде в центр, так і трамвай, що рухається на вокзал. Скориставшись схемою, розібратись з цим зовсім не складно», – каже Каліберда.

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Позначення зупинок та напрямів руху електротранспорту

На схемі також позначені автостанції, залізничні станції та деякі важливі туристичні місця. Якщо такі об’єкти розташовані не біля зупинки, то на схемі позначено час пішого шляху до них.

Позначення відстані до важливих об'єктів

Зупинки, доступні для людей з інвалідністю, та повз які їздить громадський транспорт, пристосований для них, позначені відповідною піктограмою.

Велосипед біля назви зупинки інформує про наявність станції велопрокату NextBike.

Спеціальні позначки для станцій велопрокату та пристосованих для людей з інвалідністю зупинок

На схемі також позначені місця, де проходить залізнична колія. «Залізничні шляхи є доволі важливим орієнтиром, наприклад, коли переїжджаєш залізничний міст трамваєм, а також якщо колись поїде міська електричка, то схема вже готова до цього», – зазначає автор схеми.

Які ще цікаві дизайнерські рішення можна побачити на схемі?

Для зручності пасажирів, на схемі трамвайні і тролейбусні маршрути позначені по-різному. Номери трамвайних маршрутів вписані в ромб, який, за задумом автора, символізує пантограф (струмоприймач) трамвая. Номери тролейбусів вписані в квадрат.

«Таким чином електротранспорт – це чотирикутники (з округленими кутами). А для автобусів залишені кола. На зупинках будуть розміщені схеми з номерами маршрутів всіх видів транспорту, що зупиняються на цій зупинці», – каже Єгор Каліберда.

Завдяки такому позначенню, пасажири не плутатимуть, до прикладу, трамвай №9 і автобус №9, які обидва курсують через зупинку на вул. Дорошенка.

Водночас Каліберда наголошує, що в разі зміни маршрутів електротранспорту, доведеться вносити зміни до схеми та друкувати її знову.