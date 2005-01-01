Онлайн-карта всіх зупинок громадського транспорту у Львові
Суспільство

Онлайн-карта всіх зупинок громадського транспорту у Львові

Мерія розширила список зупинок

Ірина Рєвунова, сьогодні7591

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У Львові затвердили новий перелік зупинок громадського транспорту, до якого увійшли понад 900 зупинок у місті та в прилеглих селах, до яких їздять міські автобуси. Таке рішення у п’ятницю, 5 січня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Якщо раніше перелік містив лише близько 700 зупинок у Львові, то тепер до них додали майже 200 нових у Винниках, Брюховичах, Рудному, Мурованому, Грибовичах, Лисиничах, Збиранці, Малехові – у тих населених пунктах поблизу Львова, до яких курсує міський громадський транспорт.

Також перейменували або уточнили назви кількох міських зупинок. До прикладу, зупинка на вул. Чупринки, 55а, яка досі мала назву «вул. Горбачевського» відтепер називатиметься «Фабрика Левинського», а зупинку на вул. Науковій, 29 перейменували з «вул. Пулюя» на «Клуб «Науковий».

Ще одним нововведенням стало те, що кожна зупинка отримала офіційну назву англійською мовою: зупинка «Приміський вокзал» англійською називається «Suburban railway station», зупинка «Ляльковий театр» – «Puppet Theatre» тощо.

Крім того, кожна зупинка, як і раніше, має індивідуальний номер: №74 – трамвайна зупинка на площі Соборній, №482 – зупинка «Океан» на вул. Володимира Великого в напрямку Кульпарківської. №1 має зупинка «Дитяча залізниця» на вул. Сахарова. Завдяки індивідуальним номерам пасажири можуть відстежити час прибуття громадського транспорту на конкретну зупинку у додатках для смартфонів, на спеціальному сайті та за допомогою SMS.

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