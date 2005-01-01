Електроімпульс

Кілька місяців тому у одному з найбільших комунальних підприємств Львова, яке налічує близько 1,1 тис. працівників, – «Львівелектротрансу» – практично повністю змінилось керівництво. Нові посадовці пообіцяли кардинально змінити ситуацію з громадським транспортом у місті і до 2020 року збільшити кількість електротранспорту вдвічі.

Під час круглого столу з журналістами, організованому 27 березня інформаційною агенцією «Гал-інфо», директор «Львівелектротрансу» Олег Береза та його заступники Андрій Білий і В’ячеслав Кокошко розповіли про реформи, які втілюватимуть у міському електротранспорту.

ZAXID.NET обрав найсуттєвіші зміни, які очікують на найбільше транспортне підприємство Львова.

Новий підхід до формування вартості проїзду

За словами заступника директора з економіки «Львівелектротрансу» В’ячеслава Кокошка, комунальний перевізник вирішив вперше запровадити новий підхід до формування тарифу – для користувачів абонементів разова поїздка буде дешевшою, ніж для тих, хто купує разовий квиток у водія. Однак загалом вартість проїзду в електротранспорті зросте.

«Ситуація, коли за 2017 ріку нас було 158 млн грн збитків, які були покриті з бюджету, ненормальна, і треба з тим щось робити. Відповідно ми провели розрахунок за методикою і вийшли на тариф 5,51 грн, навколо якого тривають дискусії, але економіка – річ об’єктивна. Це болюча тема. Кожен сприймає, що підняття вартості проїзду нібито зле. Але якщо повитися на проблему, то дискусії завершуються тим, що з нашою логікою погоджуються», – каже Кокошко.

При цьому він надав журналістам детальний розрахунок тарифу у 5,51 грн, більшість якого становлять прямі витрати – зарплата водіїв, оплата електроенергії, ремонти, техогляди рухомого складу.

Розрахунок тарифу «Львівелектротрансу»

Однак про встановлення тарифу у 5,51 грн на разову поїздку наразі не йдеться. Зараз «Львівелектротранс» подав на погодження до Антимонопольного комітету тариф у 5 грн на разовий загальний квиток, 160 грн на 30-денний загальний абонемент і 80 грн за студентський. Такий тариф за умови відшкодування пільгових перевезень дозволить «Львівелектротрансу» стати беззбитковим.

При цьому, зазначає Андрій Білий, у разі придбання абонементу за 160 грн пасажири, які протягом 20 днів на місяць здійснюють дві поїздки на день, тобто на роботу і додому, за одну поїздку платитимуть фактично 4 грн. Якщо ж власник абонементу користуватиметься електротранспортом частіше, то разова поїздка для нього буде ще дешевшою.

Зазначимо, що наразі новий тариф ще не затверджений. Після погодження АМКУ його винесуть на розгляд виконкому Львівської міськради, за яким і буде остаточне рішення.

Однак такий тариф, за словами Олега Берези, має сприяти популяризації абонементів і зменшенню навантаженню на водіїв, які менше продаватимуть паперових квитків пасажирам.

Що з електронним квитком?

За словами Олега Берези, нововведення з тарифами пов'язані із планами запровадження електронного квитка.

«Разовий паперовий квиток має бути однозначно дорожчий. Разовий електронний квиток буде дещо дешевший, щоб спонукати пасажира використовувати електронну форму оплати. Але головне те, що місячна картка має бути дешевша, щоб стимулювати людей купувати абонементи. Те саме буде при введенні е-квитка: будуть місячні, піврічні та інші абонементи, які будуть давати значну економію», – зазначає Береза.

Зараз у Львові кілька варіатів електронної оплати, зокрема QR-коди або абонементи через інтернет, але їхня вартість така ж, як і у звичних квитків.

«Львівелектротранс» планує перейти на 100-відсоткову електронну оплату проїзду (фото «Варіантів»)

Олег Береза також запевнив, що «Львівелектротранс» посилив контроль за QR-кодами, адже часто виявлялося, що вони замальовані і не працюють.

«Тому ми поставили завдання – щодня, коли трамвай виїжджає на лінію, перевіряти коди. Коли контролери заходять, вони перевіряють, як працюють компостери і чи працює QR-код. Бо якщо не працює QR-код – це презумпція невинуватості, адже пасажир хотів, але не міг заплатити», – пояснює директор «Львівелектротрансу».

Після переходу на електронний квиток, який планується у 2019 році, робота «Львівелектротрансу» зміниться ще кардинальніше.

«Оскільки після запровадження е-квитка підприємство перейде на нову систему відносин – ми будемо отримувати гроші за кілометраж. Тому в нас основним завданням буде – забезпечити необхідну кількість трамваїв і дотримуватися графіків», – додає Олег Береза.

За два роки кількість електротранспорту має зрости вдвічі

Як зазначає Андрій Білий, у 1989 році у Львові було 927 одиниць транспорту, серед яких 200 тролейбусів та 227 трамваїв. Зараз же у Львові є 630 одиниць громадського транспорту, з них лише 75 трамваїв і 55 тролейбусів.

«Задача міста – у пікові години з 7:00 до 10:00 потрібно перевезти 150 тис. пасажирів у громадському транспорті. З цієї цифри беруться інші розрахунки. Зараз ми можемо перевезти 127 тис. пасажирів. Тому в нас не вистачає транспорту, щоб всіх перевезти. У 2020 році має бути провізна спроможність громадського транспорту близько 200 тис. пасажирів. Цим ми забезпечимо менше навантаження на транспорт, більше комфорту», – каже Андрій Білий.

Для цього до 2020 року у Львові планують збільшити кількість трамваїв до 120. Стільки ж має бути тролейбусів.

«Зараз є 75 трамваїв, треба 120. При цьому певна кількість постійно стоїть на обслуговуванні (ремонт, техогляд, – ред.). Тобто нам треба 70 трамваїв найближчим часом. Є чотири варіанти, як їх отримати: купити новий транспорт, купити неновий транспорт, відремонтувати наявний власними силами та відремонтувати наявний із залученням підрядників», – розповідає Андрій Білий.

Однак купити всі нові трамваї, за його словами, наразі не вийде. «Новий трамвай локального виробництва, наприклад «Електрон», він коштує близько 1 млн євро», – пояснює він. Якщо ж купувати нові трамваїв в Європі, то вони коштуватимуть близько 1,7 млн євро. Тобто загальна вартість придбання нових трамваїв сягнула б 2,3 млрд грн, а виготовляли б їх щонайменше 18 місяців.

Відтак наразі у «Львівелектротрансі» розраховують переважно на придбання вживаних трамваїв. За словами Білого, найоптимальнішою пропозицію з придбання вживаних трамваїв виявилась пропозиція з Берліну, де списали 86 вагонів Tatra KT4. Наразі Львів планує придбати 30 таких капітально відремонтованих трамваїв, які мають модернізовану систему керування.

Про придбання трамваїв «Львівелектротранс» домовився ще в жовтні 2017 року, однак через те, що кошти на це дає ЄБРР, процедура укладання контракту з берлінським депо тривала до початку березня. Планується, що перші трамваї з Берліну можна буде отримати орієнтовно влітку. Після цього «Львівелектротрансу» доведеться змінити в них візки, адже берлінські трамваї розраховані на ширшу колію, ніж у Львові.

Списані берлінські трамваї, які планує купити Львів

Крім вживаних трамваїв, Львів купуватиме й нові. Зокрема, за словами Білого, планують купити десять нових вагонів за кошти кредиту Європейського інвестиційного банку, однак це відбудеться вже в наступні роки.

Крім того, днями «Львівелектротранс» підписав угоду з ЄБРР про отримання 17 млн євро на масштабне оновлення тролейбусної мережі, зокрема й придбання 50 нових тролейбусів.

«До тролейбусного господарства була найменша увага. Тому для нас було дуже важливим підписання угоди та участь у проекті Urban Transport Project. Зараз уже йде формування тендерної документації. Думаю, що до кінця року ми проведемо тендери, і ці тролейбуси будуть у місті», – каже Олег Береза.

Однак придбання в 2018 році 30 вживаних трамваїв і 50 нових тролейбусів не означає, що на вулицях міста з’являться додатково 80 одиниць електротранспорту. Частина з них замінять найбільш зношені львівські трамваї і тролейбуси, які відправлять на ремонт. За словами Білого, загалом до кінця року львів’янам варто очікувати на 30-40 додаткових одиниць електротранспорту на міських маршрутах.

Зміна мотивації роботи водіїв

Чи не найбільшою проблемою «Львівелектротрансу» зазвичай вважають нестачу водіїв. Зараз же, за словами Олега Берези, планують кардинально змінити підхід до мотивації роботи водіїв і залучення нових працівників.

«Для нас важливо втримати той кадровий потенціал, який є зараз, та суттєво його оновити, адже середній вік по підприємству зараз становить 53 роки. У нас так склалося, що водії кажуть, що вони незамінні, бо нібито ніхто не хоче йти замість них. А нові люди, які приходять, вони швидко йдуть. Тобто середовище некомфортне, нові люди не залишаються. Тому наша задача, щоб нові люди, які прийшли, залишалися», – розповідає Береза.

Для цього «Львівелектротранс» відновить роботу школи водіїв, яка не працювала вже кілька років, та змінять систему мотивації працівників.

За словами Білого, зараз мінімальна зарплата водія становить 5 тис. грн, середня 7,8 тис. грн, в окремих випадках завдяки перепрацюванням і нічній роботі водії заробляють до 15 тис. грн. Однак найближчим часом планується, що водії-новачки отримуватимуть щонайменше 7 тис. грн зарплати «на руки». Зазначимо, що до прикладу, у Тернополі водії тролейбусів отримують від 15 до 20 тис. грн зарплатні.

Для водіїв змінять систему мотивації (фото TheUkrainians)

Крім того, так звані «мотиваційні доплати» до основної ставки водіїв залежатимуть не від кількості проданих ними паперових разових квитків, а від виконання рейсів і дотримання графіків.

«Інколи буває так, що на трамвайному маршруті №8 люди отримують набагато більшу зарплату, бо там більший оборот грошей. А є соціальні маршрути №1, 7, 9, де люди фактично працюють так само, але мають меншу зарплату», – каже Білий.

Після зміни системи мотивування зарплата водія не залежатиме від маршруту, на якому він працює.

Загалом, до кінця року «Львівелектротранс» планує збільшити штат водіїв на 30-40 людей.