Домашній хумус із нуту – це не лише смачна закуска, а й чудова альтернатива магазинним пастам. Щоб хумус вийшов максимально ніжним та кремовим, важливо не лише відварити нут до м’якого стану, а й грамотно збалансувати смак за допомогою олії, лимону та спецій. ТСН розповідає, як приготувати домашній хумус.

Основні кроки приготування

Для хумусу вам потрібно 300 грамів нуту – його потрібно промити, залити холодною водою та залишити на 10-12 годин. Після чого знову промити, залити чистою водою та варити 2 години – це онова для кремової текстури. Відвар із нуту потрібно злити в окрему місткість, але не виливати, адже він вам ще знадобиться.

Далі обсмажте кунжут на сухій сковорідці до золотистого кольору, щоб посилити його аромат. У блендер викладіть часник, зіру, карі, обсмажений кунжут, оливкову олію, додайте частинами нут та збийте до однорідної маси. Після цього потроху вливайте у блендер відвар з нуту, лимонний сік, сіль та збийте до стану пюре.

За бажанням можна додати чорний перець або перець чилі.