У холодну пору року ця ягода може стати корисним доповненням до раціону

У холодну пору року до раціону варто додати продукти, які допомагають підтримувати захисні сили організму. Одним із варіантів може стати хурма, яка восени традиційно з’являється на прилавках магазинів і ринків. Ця ягода може підтримувати імунітет, сприяти зниженню тиску, зменшенню напруги та поліпшенню сну, а також позитивно впливати на роботу серцево-судинної й травної систем.

Фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош розповідає читачам ZAXID.NET, чим багата хурма та як вона впливає на організм. Також експертка пояснює, з якого віку й у якій кількості можна давати цю ягоду дітям та кому варто бути з нею обережними.

Що цінного для здоров’я містить хурма?

За даними USDA FoodData Central, у 100 г сирої хурми приблизно є:

70 ккал;

білки – 0,6 г;

жири – 0,2 г;

вуглеводи – 18,6 г;

клітковина – 3,6 г;

«Хурма приблизно на 80% складається з води. Вона містить вуглеводи, які забезпечують організм енергією, а також клітковину, вітаміни, мінерали й інші корисні рослинні сполуки», – каже Ольга Дорош.

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Серед поживних компонентів, каже експертка, варто виділити:

Вітамін А. Він важливий для зору, нормального стану шкіри та слизових оболонок.

Вітамін С (приблизно 7,5 мг). Цей вітамін бере участь у синтезі колагену та допомагає засвоювати негемове залізо.

Калій (близько 161 мг). Він необхідний для роботи м’язів, нервової системи та підтримання нормального артеріального тиску.

Марганець (близько 0,35 мг). Цей мінерал бере участь у роботі ферментів, зокрема тих, що залучені до обміну речовин.

Мідь (близько 0,11 мг). Вона потрібна для роботи низки ферментів, сполучної тканини та обміну заліза.

Як зазначає фізіологиня, харчова цінність хурми залежить від сорту, стиглості й конкретного плоду. Тож значення можуть дещо коливатися, тому варто їсти різні сорти.

Корисні властивості хурми

Допомагає зміцнювати імунітет. Хурма містить вітамін С і каротиноїди, зокрема бета-каротин, який організм може перетворювати на вітамін А. Ці нутрієнти беруть участь у підтримці нормальної роботи імунної системи.

Позитивно впливає на роботу кишківника. Хурма містить клітковину, яка сприяє регулярному випорожненню кишківника, слугує профілактикою закрепів.

Поліпшує роботу серцевої й нервової системи. Хурма містить калій – мінерал, що важливий для роботи м’язів, серця і нервової системи, а також регуляції артеріального тиску.

Допомагає захищати клітини від пошкоджень. Хурма багата на рослинні сполуки, зокрема каротиноїди та поліфеноли, які допомагають захищати клітини від пошкоджень, які виникають, зокрема, під дією вільних радикалів. Такі пошкодження пов’язані з процесами старіння та розвитком деяких хронічних захворювань.

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Чому хурма іноді «в’яже рот»?

Як пояснює Ольга Дорош, це одна з найцікавіших особливостей хурми. Терпкість цієї ягоди, каже експертка, пов’язана з танінами – дубильними речовинами, зокрема розчинними проантоціанідинами. Вони взаємодіють із білками слини, через що виникає відчуття сухості, стягнутості та ніби шорсткості в роті.

Під час дозрівання в багатьох сортів частина танінів стає менш розчинною, тому терпкість зменшується.

Скільки можна з’їсти хурми на день?

«Універсальної норми немає. Але через те, що маємо з’їсти за день орієнтовно 400 г овочів й фруктів, то 150 г фруктів, хурми в тому числі, може бути хорошим рішенням», – каже консультантка зі здорового харчування.

З якого віку хурму можна давати дітям?

Хурму у безпечній подачі, наголошує Ольга Дорош, можна пропонувати приблизно з 6 місяців, з моменту, коли дитина демонструє ознаки готовності до прикорму.

«Важливо врахувати, що хурма може бути слизькою, щільною та неоднорідною за текстурою, тому неправильна форма подачі підвищує ризик того, що дитина може вдавитися. Для малюків слід обирати дуже м’яку хурму, за потреби приготуйте її до м’якої консистенції, видаліть кісточки та тверді частини. Подавайте пюре або м’якоть у формі, відповідній до навичок жування та ковтання дитини. Дитина має їсти сидячи, під наглядом дорослого. Не варто давати немовляті тверді слизькі шматочки або сушену хурму», – зазначає фізіологиня.

Кому хурма може зашкодити?

Для більшості людей, за словами експертки, хурма – звичайний плід, який можна включати до раціону. Проте деяким людям слід обережно споживати цю ягоду або навіть краще від неї відмовитися.

У людей, які вже мають проблеми з травленням, надмірне та часте споживання продуктів із високим вмістом клітковини, зокрема хурми, може сприяти виникненню закрепів. У рідкісних випадках це також може призвести до утворення безоара – щільного скупчення неперетравлених решток їжі, яке здатне спричинити кишкову непрохідність.

Алергія на хурму трапляється нечасто, але можлива.

Як краще їсти хурму і з чим її поєднувати?

Сніданок: вівсяна чи пшоняна каша на молоці, хурма і волоські горіхи.

Салат: хурма, рукола, м’який сир, гарбузове насіння та оливкова олія.

Тепла страва: запечена хурма з корицею, подана з кисломолочним сиром.

Соус: пюре з дуже стиглої хурми з лимонним/апельсиновим соком до сирників чи млинців.

Десерт: заморожене пюре з хурми, збите після легкого розморожування, як фруктовий сорбет.