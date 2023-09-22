«Добре, що приїхали, я обстежилася. Бо так часу немає постійно, зараз от картоплю вибираємо. Лікарям добре, що люди приходять і нам добре, бо не треба нікуди їхати», – зазначає пані Богдана.

Серед охочих перевірити своє жіноче здоров'я і 52-річна пані Марія. Жінка розповідає, що вже й не пригадує, коли востаннє була в гінеколога.

«Була в гінеколога ще коли дітей народила, мабуть. Мені сусідка подзвонила, сказала, що піде і щоб я теж йшла. Тож вирішила прийти і перевіритися», – говорить пані Марія.

«Була в гінеколога ще коли дітей народила»

До черги перед кабінетами акушерки-гінекологині та лікаря УЗД приєдналася й пані Ірина. Жінці 42 роки, вона каже, що скарг на здоров'я у неї немає.

«Рік тому перевірялася. Я кожного року сама для себе перевіряюся. Як кажуть лікарі, хворобу треба випереджати, а не чекати, коли вона дасть про себе знати», – наголошує пані Ірина.

Ірина зазначає, що не кожна людина із села має змогу поїхати до районної чи міської лікарні

Ірина зазначає, що не кожна людина із села має змогу поїхати до районної чи міської лікарні. Тож такі виїзні обстеження лікарів дуже потрібні.

«Зараз навіть до лікаря записатися дуже складно. З транспортом в селі проблема. Люди старшого віку не мають чим добратися. Було б добре, щоб такі лікарі до нас приїжджали частіше. До прикладу, не завадила б змога зробити кардіограму, УЗД серця», – говорить пані Ірина.

Загалом мобільна гінекологічна бригада UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення обстежила під час виїзду у селі Літовище близько 20 жінок.

Бригада на Львівщині працює вже майже рік

Мобільна гінекологічна бригада при Львівському обласному клінічному перинатальному центрі почала роботу у жовтні 2022 року. З того часу фахівці у сфері жіночого здоров'я їздять у віддалені населені пункти області і надають жінкам гінекологічні послуги та консультації.

Обстежують медики усіх охочих жінок: місцевих жительок, переселенок, людей з інвалідністю, а також тих, хто постраждав від гендерно зумовленого та сексуального насильства. Мобільна бригада працює за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, у співпраці з благодійними фондами «Інститут розвитку сімʼї та дитини» та «Батерфляй».

Важливо, що всі послуги, які надає мобільна гінекологічна бригада, – безоплатні