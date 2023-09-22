«Хворобу треба випереджати, а не чекати, коли вона дасть про себе знати»
Як на Львівщині працюють мобільні гінекологічні бригади UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселенняЗоряна Казмірук, 0
Для багатьох жінок гінекологічне здоров'я є незручною темою. Вони часто соромляться відвідувати лікаря, ігнорують симптоми, чекають, поки проблема мине сама собою. Однак, це може призвести до поганих наслідків. До прикладу, рак шийки матки в Україні щорічно виявляють у 7500 жінок.
Медики ж наголошують, що рання діагностика тої чи іншої хвороби допомагає вчасно вжити заходів, щоб зупинити її розвиток та запобігти ускладненням. Тож для цього потрібно принаймні раз на рік обстежуватися у фахівців.
ZAXID.NET розповідає про роботу мобільної гінекологічної бригади на Львівщині, яка допомагає жінкам із віддалених населених пунктів дбати про їхнє сексуальне та репродуктивне здоров'я.
У найвіддаленіші села Львівщини
На годиннику майже восьма ранку. Біля входу до жіночої консультації Львівського обласного клінічного перинатального центру, що на Дж. Вашингтона, 6, стоїть автомобіль мобільної гінекологічної бригади. За кілька хвилин до авто сідають медики і вирушають в одне із віддалених сіл Львівщини оглядати та консультувати жінок.
Після двох годин в дорозі автомобіль паркується біля фельдшерсько-акушерського пункту у селі Літовище, що у Підкамінській громаді Золочівського району Львівської області. Село розташоване за понад сотню кілометрів від Львова.
Львівських лікарів зустрічає фельдшерка, а біля входу до медпункту юрмляться жінки. За кілька хвилин команда медиків бригади, у складі якої акушерка-гінекологиня, лікар УЗД та дві медичні сестри, запрошують на огляд першу пацієнтку.
Після двох годин в дорозі автомобіль бригади прибуває до фельдшерсько-акушерського пункту у селі Літовище
Обстежує акушерка-гінекологиня
Спершу кожну жінку обстежує акушерка-гінекологиня. Це відбувається за такою ж процедурою, як в лікарні. Лікарка спілкується з пацієнтками, забирає матеріал на бактеріологічне та цитологічне дослідження, також проводить бімануальне обстеження внутрішніх органів. За потреби оглядають і молочні залози.
«Як правило, наші пацієнти – це ВПО, особи з інвалідністю, а також жінки, які не мають змоги обстежитися у лікарні», – говорить акушерка-гінекологиня Наталія Козак.
Кожній пацієнтці гінекологічна бригада надає зворотний зв’язок. Медики телефонують і повідомляють жінкам результати аналізів.
«Беремо номер телефону у пацієнтки, супроводжуючої людини або в фельдшера. Якщо за результатами цитології виявляємо складну патологію, то далі скеровуємо жінку у наш перинатальний центр для подальшої консультації та дообстеження онко-гінекологом», – додає Наталія Козак.
Наталія Козак розповідає, що серед пацієнток на виїздах часто бувають такі жінки, які не відвідували фахівців у сфері жіночого здоров'я кілька років, а в деяких випадках і більше десятка років.
«Профілактичні огляди повинні проводитися щороку. Але у віддалених селах люди не завжди мають змогу добратися до лікарні, тож в таких випадках виїзні бригади, можна сказати, інколи рятують життя. Тому що особливо часто ми виявляємо рак шийки матки. Бувають випадки, коли виявляємо його візуально, тобто хвороба вже в такій стадії, що це видно без додаткових методів дослідження», – зазначає Наталія Козак.
Акушерка-гінекологиня наголошує, що дівчат з дитинства треба привчати до візиту до гінеколога. Лікарка каже, що часто на обстеження до них під час виїздів приводять як дівчаток-підлітків, так і кількарічних дітей.
«Треба дати розуміння, що лікар-гінеколог – це її друг, до якого вона буде з часом ходити. Дитині треба пояснювати, що такі огляди потрібні, що вони є щорічні і це профілактика серйозних захворювань. Якщо це прищепити у дитинстві, то потім не будемо мати таких випадків, що людина не пам'ятатиме скільки років вона не була в гінеколога», – розповідає Наталія Козак.
УЗД органів малого тазу
Після огляду в акушерки-гінекологині кожна жінка проходить УЗД органів малого тазу.
«Ми маємо портативний апарат УЗД з трьома датчиками. Це і вагінальний датчик, також можемо через живіт дивитися і можемо оглядати молочні залози, щитовидку. Але здебільшого оглядаємо органи малого тазу», – розповідає лікар УЗД, акушер-гінеколог Львівського обласного клінічного перинатального центру Віталій Тудай.
Лікар зазначає, що пацієнток не лише обстежують, а й консультують. Часто жінки звертаються із питаннями щодо контрацепції або ж планування вагітності.
«Як правило, 70% пацієнток старші 50 років, вони не були на обстеженні в гінеколога років 15-20. Але є й молодші жінки. Поки обстежую пацієнток, паралельно проводжу консультації. Намагаюся максимально надавати потрібну інформацію пацієнткам», – наголошує Віталій Тудай.
«Добре, що приїхали»
Одна з жінок, яка прийшла на прийом до мобільної гінекологічної бригади UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення – пані Марія. Жінці 49 років. Про приїзд медиків до села жінка дізналася від місцевої фельдшерки.
«Мене дещо турбує, тому хочу перевіритися. Я на роботі погано почувалася. У мене кілька днів тиск падав, думала, може це щось по жіночому здоров’ю. Тож вирішила, що точно піду», – каже пані Марія.
Жінка зазначає, що до найближчої лікарні, що у Бродах, приблизно 30 кілометрів, однак добратися туди із села доволі проблематично, адже автобуси курсують рідко.
На огляд до фахівців із жіночого здоров'я прийшла й пані Богдана. Жінці 55 років. Про візит медиків вона також дізналася від фельдшерки.
«Добре, що приїхали, я обстежилася. Бо так часу немає постійно, зараз от картоплю вибираємо. Лікарям добре, що люди приходять і нам добре, бо не треба нікуди їхати», – зазначає пані Богдана.
Серед охочих перевірити своє жіноче здоров'я і 52-річна пані Марія. Жінка розповідає, що вже й не пригадує, коли востаннє була в гінеколога.
«Була в гінеколога ще коли дітей народила, мабуть. Мені сусідка подзвонила, сказала, що піде і щоб я теж йшла. Тож вирішила прийти і перевіритися», – говорить пані Марія.
До черги перед кабінетами акушерки-гінекологині та лікаря УЗД приєдналася й пані Ірина. Жінці 42 роки, вона каже, що скарг на здоров'я у неї немає.
«Рік тому перевірялася. Я кожного року сама для себе перевіряюся. Як кажуть лікарі, хворобу треба випереджати, а не чекати, коли вона дасть про себе знати», – наголошує пані Ірина.
Ірина зазначає, що не кожна людина із села має змогу поїхати до районної чи міської лікарні
Ірина зазначає, що не кожна людина із села має змогу поїхати до районної чи міської лікарні. Тож такі виїзні обстеження лікарів дуже потрібні.
«Зараз навіть до лікаря записатися дуже складно. З транспортом в селі проблема. Люди старшого віку не мають чим добратися. Було б добре, щоб такі лікарі до нас приїжджали частіше. До прикладу, не завадила б змога зробити кардіограму, УЗД серця», – говорить пані Ірина.
Загалом мобільна гінекологічна бригада UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення обстежила під час виїзду у селі Літовище близько 20 жінок.
Бригада на Львівщині працює вже майже рік
Мобільна гінекологічна бригада при Львівському обласному клінічному перинатальному центрі почала роботу у жовтні 2022 року. З того часу фахівці у сфері жіночого здоров'я їздять у віддалені населені пункти області і надають жінкам гінекологічні послуги та консультації.
Обстежують медики усіх охочих жінок: місцевих жительок, переселенок, людей з інвалідністю, а також тих, хто постраждав від гендерно зумовленого та сексуального насильства. Мобільна бригада працює за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, у співпраці з благодійними фондами «Інститут розвитку сімʼї та дитини» та «Батерфляй».
«У нас у виїздах беруть участь всі лікарі перинатального центру. В основному це лікарі поліклінічного відділення і лікарі стаціонару, які володіють навичками ультразвукової діагностики», – зазначила координаторка мобільної бригади та акушерка-гінекологиня Львівського перинатального центру Наталія Мила.
Графік виїзду мобільної бригади складається на місяць наперед. Медики зазвичай контактують із головами громад або ж із місцевими фельдшерами, які формують попередні списки охочих прийти на огляд.
«Здебільшого у нас 24-25 виїздів в місяць. Практично кожного дня ми маємо виїзди. За день обстежуємо близько 20 жінок. Люди у віддалених районах дуже задоволені, вони чекають нашого приїзду, готуються, приходять з медичними картками, результатами обстежень за попередні роки», – розповіла Наталія Мила.
Важливо, що всі послуги, які надає мобільна гінекологічна бригада, – безоплатні. Також медики забезпечені усіма потрібними матеріалами.
«Через війну, і не тільки, жінки не завжди мають доступ до якісної медичної допомоги, особливо, коли це віддалений населений пункт. Якщо ми маємо 24 виїзди і в середньому 18 жінок обстежуємо, то передракові стани виявляємо у третини наших пацієнток. Це ще не онкологія, але потрібне дообстеження і лікування. У такому випадку ми направляємо жінок наш перинатальний центр», – розповіла координаторка бригади Наталія Мила.
У серпні мобільна гінекологічна бригада здійснила 24 виїзди під час яких медики оглянули 480 жінок. Серед них – 22 особи з інвалідністю та 47 – ВПО.
Детальну інформацію щодо роботи мобільної гінекологічної бригади у Львівській області можна отримати за телефонами: (067) 40-59-104, (096) 19-42-075.
Крім того, жінки можуть отримати первинну консультацію лікарів та детальну інформацію про роботу мобільних гінекологічних бригад, зателефонувавши на лінію 3033, дзвінки з мобільних операторів та міських номерів по Україні безоплатні. Також корисну та необхідну інформацію можна знайти на сайті лінії підтримки з питань жіночого здоров’я.
Мобільні гінекологічні бригади та гінекологічні кабінети безбарʼєрного доступу працюють у рамках заходів гуманітарного реагування UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, за фінансової підтримки Європейського союзу (ЕСНО), Міністерства закордонних справ Данії, Канади, Франції та Республіки Корея.