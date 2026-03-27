Пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 1 квітня

Українські пенсіонери, які проживають за кордоном або виїхали з тимчасово окупованих територій, мають до 1 квітня 2026 року повідомити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсійних виплат від російських органів. Інакше виплату української пенсії можуть призупинити, нагадали у Міністерстві закордонних справ України.

Передусім ідеться про людей, які:

проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях;

виїхали з ТОТ;

у 2025 році вже пройшли ідентифікацію, але не повідомили Пенсійний фонд, що не отримують пенсію або щомісячне довічне грошове утримання від органів пенсійного забезпечення Росії.

Наразі виплати таким пенсіонерам продовжують здійснюватися, однак це тимчасове рішення. Воно діятиме лише до 1 квітня 2026 року.

Вимогу запровадили відповідно до змін, внесених постановою Кабінету міністрів від 3 лютого 2026 року №126. У Пенсійному фонді пояснили, що підтвердження необхідне, аби уникнути подвійного пенсійного забезпечення.

Як повідомити Пенсійний фонд

Подати необхідну інформацію можна кількома способами:

Через вебпортал Пенсійного фонду. Для цього в особистому кабінеті на порталі ПФУ потрібно перейти у розділ «Дистанційне інформування» та поставити позначку біля пункту про те, що пенсіонер не отримує виплат в іншій державі, зокрема від органів Росії.

Під час відеоідентифікації. Під час відеозв’язку з фахівцем Пенсійного фонду необхідно підтвердити, що людина не отримує пенсію від російських органів. Ця інформація фіксується у рішенні за результатами ідентифікації.

У сервісному центрі ПФУ. Також можна подати заяву про призначення, перерахунок або поновлення пенсії у сервісному центрі Пенсійного фонду, зазначивши відповідну інформацію.

Як писав ZAXID.NET, 1 березня в Україні відбулась автоматична індексація пенсій. Виплати зросли на 12,1%. Зауважимо, що в бюджеті Пенсійного фонду на 2026 рік середній розмір пенсії закладено на рівні 6,5 тис. грн. Проте 4,3 млн пенсіонерів з понад 10 млн отримують пенсію за віком менше 6 тис. грн.