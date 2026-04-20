Команда харківських студентів здобула перемогу у одному з найбільших ІТ-змагань в світі IEEEXtreme 19.0. Змагання відбувались онлайн, зібравши понад 9 тисяч команд із 70 країн світу. Про це повідомив сайт DOU з посилання на ХНУРЕ (Харківський національний університет радіоелектроніки).

Турнір проводила IEEE – одна з найбільших інженерних організацій у світі. Змагання тривало 24 години без перерви: учасники онлайн розв'язують складні алгоритмічні задачі, що перевіряють навички програмування, логіку та здатність працювати під тиском.

За підсумками конкурсу команда KoRoVaI з Харкова посіла перше місце у світі, показавши найкращий результат серед усіх учасників. Вони випередили команди провідних університетів США, Європи та Азії.

Турнір проводять із 2006 року, і він вважається одним із найбільших студентських ІТ-змагань у світі поряд з іншими міжнародними олімпіадами з програмування. Учасники працюють у командах і змагаються онлайн, виконуючи алгоритмічні завдання на швидкість і точність протягом доби.