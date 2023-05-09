Григорій Козловський – засновник ФК «Рух», львівський бізнесмен і меценат

У Львові у всеукраїнських змаганнях «Ігор нескорених» (Invictus Games), що відбулися в кінці квітня, узяли участь 223 спортсмени у 9-ти видах спорту. Це відбір на міжнародні старти «Ігор Нескорених». – міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми під час виконання службових обов’язків. Цьогоріч вони відбудуться в Дюссельдорфі (Німеччина).

У Львові спортсмени змагалися у стрільбі з лука, легкій атлетиці, велосипедному спорті, паверліфтингу, веслуванні у приміщенні, волейболі сидячи, плаванні, настільному тенісі та баскетболі на візках. За підсумками змагань оберуть 24-ох спортсменів, які представлять Україну в Дюссельдорфі у вересні. Їхні імена оголосять у червні.

Григорій Козловський, Emily Resort та ФК «Рух» долучилися до проведення «Ігор нескорених». Змагання з настільного тенісу, баскетболу на візках і волейболу відбулися в спорткомплексі Emily Resort. Тут також забезпечили проживання, харчування спортсменів та івент-холом для проведення офіційних заходів «Ігор нескорених».

«Emily Resort усіма своїми можливостями, всіма ресурсами нашої інфраструктури підключилося та допомогло в реалізації цього заходу. Наша команда має великий досвід в організації таких подій. Ми зі свого боку зробили так, щоби цей захід максимально комфортно та професійно відбувся в нас на території – з точки зору прийняття спортсменів, проведення спортивної частини, перебування тут і логістики.

Засновник футбольного клубу «Рух» (Львів) Григорій Козловський завжди ставиться з максимальною ініціативою та підтримкою до таких подій. Варто також додати, що Григорій Петрович та ФК «Рух» активно допомагають ЗСУ закупляючи дрони, вантажівки, генератори, рації та багато чого іншого», – зазначив івент-директор відпочинкового комплексу Emily Resort Денис Ринський.

За його словами, упродовж трьох днів у Emily Resort відбулися церемонії відкриття та закриття «Ігор нескорених», а також спортивна частина. Найбільшу роль зіграла спортарена, зал якої призначений для десятків видів олімпійських видів спорту за всіма стандартами.

«Наявність такої еко-системи на одній території, як у нас, вражає багатьох організаторів. В тому і задумка – все в одному місці для того, щоби зручно, швидко й ефективно проводити будь-які заходи та не розпорошувати свої зусилля на логістику, поїздку містом чи якісь інші складні процеси. Всі оцінили високий рівень нашої локації, те, як ми поставилися до організації», – додав Денис Ринський.

«Ігри Нескорених» започаткував британський принц Гаррі 2014-го року. Україна вперше виступила на цих змаганнях 2017-го в Торонто (Канада). 2022-го року на Invictus Games у Гаазі (Нідерланди) наша команда виборола 16 медалей: по 5 золотих і срібних, а також 6 бронзових.

«Спортивна складова на «Іграх нескорених» відходить на другий план. Тут відбувається реабілітація засобами спорту. Тому на міжнародні змагання поїдуть різні люди – не обов’язково той, хто показав максимальний спортивний результат, а ті, кому це найбільше потрібно для адаптації до життя», – зазначив начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.

Його слова підтвердив один з учасників «Ігор нескорених» Євген Олексенко. За його словами, змагальність і покращення своїх результатів у спорті дуже потрібно для реабілітації: «Насправді я ще тоді, коли отримав інвалідність внаслідок війни у 2015 році, частину свого здоров’я повернув саме через змагання. Ігри показують, що не треба падати духом, треба займатися собою. Навіть якщо тебе списала армія, це не означає, що треба ставити на собі хрест, поранення – це не вирок».