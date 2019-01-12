Вже майже 10 років в Україні діє заборона грального бізнесу. Відповідний закон прийняли ще у 2009 році, після пожежі у залі ігрових автоматів «Метро Джекпот» у Дніпропетровську, де загинули 9 людей.

Законом забороняється не тільки гральний бізнес, але й участь в азартних іграх, які передбачають грошовий прибуток для організаторів. Але, попри заборону, гральні заклади не лише продовжують працювати, але й стрімко поширюються, маскуючись під вивісками операторів державних чи національних лотерей, інтернет-кафе чи спортивних покерних клубів.

Яка ситуація у Львові?

Станом на січень 2019 року тільки у Львові зафіксовано 179 закладів чи торгових точок, які ведуть «азартну» діяльність. Ці заклади працюють у кожному районі міста. Деякі з них — цілодобові. Розпізнати їх легко: яскраві вивіски, затемнені вікна, охорона на вході. І ще цікавий орієнтир — зазвичай неподалік таких локацій розміщений один або навіть кілька ломбардів. Навряд чи це просто збіг обставин, адже саме у ломбарди залежні від азартних ігор готові за копійки віддати останнє майно з дому. Тому сусідство цих точок фактично забезпечує прибуток один одного.

Зі 179 закладів у Львові працює 137 гральних салонів ПП «Українська Національна Лотерея» (УНЛ). Це підприємство засновано в Україні у 1997 році і сьогодні є найбільшим гравцем на ринку гральних послуг. Цікаво, що зараз УНЛ здійснює свою діяльність на підставі ліцензії від міністерства фінансів щодо проведення державних лотерей, яка закінчилась ще у 2014 році. Тобто навіть національна лотерея, якою часто прикриваються, є незаконною. Однак чомусь продовжує безперешкодно функціонувати. Офіційно цей бізнес належить офшорним компаніям, але журналісти-розслідувачі прямо пов’язують УНЛ з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим, хоча офіційно бенефіціаром вказаний британський юрист з Гонконгу Майкл Фогго.

Задекларований оборот УНЛ у 2017 році сягнув майже мільярда гривень, які забезпечують понад 5000 терміналів УНЛ з продажу лотерейних квитків. Та варто розуміти, що окрім терміналів, є ще гральні зали, які працюють за ліцензією УНЛ. У Львові УНЛ можна розпізнати за вивісками «Національна лотерея», «Спорт лото», «Фаворит спорт», «Космолот», «Супер лото» та за рекламним гаслом «Грайте тут».

Бренди «Лото-Забава», «Лото маркет», «Лото золото», «Спортліга», «Мегалот» належать компанії ТзОВ «М.С.Л.», яка позиціонує себе як оператор державних лотерей. Ця компанія була заснована на базі державної корпорації «Молодьспортлото» у 1998 році. За документами основним власником ТзОВ «М.С.Л.» сьогодні є кіпрська офшорна компанія Evolot Limited, а кінцевим бенефіціаром — кіпріот Маркос Шіапаніс. Однак журналісти видання «Наші гроші» пов’язують «М.С.Л.» із двома народними депутатами України – екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком та Сергієм Пашинським від «Народного фронту». У Львові працює 17 гральних салонів компанії ТзОВ «М.С.Л.».

Також у Львові працює один заклад букмекерської компанії UAbet, яка була заснована у 2016 році і сьогодні має свої салони у кількох областях України.

Ще 24 львівські азартні заклади (зі 179-ти на території міста) не ідентифіковані, фактично працюють без будь-яких брендів і, очевидно, дозволів.

Переглянути повний перелік гральних салонів у Львові станом на 2019 рік можна на онлайн-карті ZAXID.NET. Червоним кольором позначено салони УНЛ, фіолетовим — ТзОВ «М.С.Л.», жовтим — заклад букмекерської компанії UAbet, а сірим виділені неідентифіковані гральні точки у Львові.

Чому немає на них впливу?

Мерія Львова вже робила кілька спроб вплинути на існування грального бізнесу у місті. Лише у 2018 році міська рада двічі обмежувала діяльність ігрових закладів. Зокрема, торік у грудні виконком міськради прийняв рішення демонтувати у Львові усі вивіски із гральних закладів.

Варто зазначити, що боротись із гральним бізнесом у Львові (чи у будь-якому іншому місті України) — не прерогатива органів місцевого самоврядування, а правоохоронців, зокрема департаменту захисту економіки. У повідомленнях Нацполіції періодично з’являються новини про закриття окремих гральних закладів у Львові та області. У той час інші салони, які ведуть схожу діяльність, продовжують працювати, а їх організатори залишаються непокараними. Чому?

Як пояснили ZAXID.NET у Нацполіції Львівщини, правоохоронці припиняють діяльність лише тих гральних точок, які, за їхньою інформацією, працюють підпільно.

«Підпільним вважаються заклади, які працюють без ліцензії та висновків, що їх обладнання не є ігровим. Якщо правоохоронці виявляють такі заклади, то оперативно їх закривають, конфісковуючи обладнання. Ті салони, які продовжують функціонувати сьогодні у місті, мають ліцензію національних чи державних лотерей і вважаються дозволеними. Тому поліція не має підстав заборонити їх бізнес чи вплинути на цю діяльність», — повідомили у Нацполіції Львівщини.

Справді, законом «Про заборону грального бізнесу в Україні» не забороняється «організація та проведення лотерей». Саме тому задля уникнення покарання, особи, які організовують роботу закладів із азартними іграми, часто прикриваються державною чи національною лотереєю. Або ж працюють як покер-клуби, які в Україні, до речі, дозволені.

Нагадаємо, що торік у листопаді під час перевірок у Львові працівники райадміністрацій виявили 72 заклади​ з гральними автоматами, які працювали під вивісками «Національна лотерея». Чому ж оперативники не розслідують фактичну, а не формальну діяльність цих закладів, у Нацполіції Львівщини не змогли пояснити.

Цікаво, що у розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» йшлося про те, що гральний бізнес в Україні прикриває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Ще у 2014 році головний правоохоронець країни після призначення на посаду міністра обіцяв закрити всі нелегальні гральні клуби. Втім, за версією журналістів, з 2014-го кількість гральних закладів в Україні навпаки тільки зросла. Зокрема, Авакова пов'язували із діяльністю гральних точок «В мережі», які працюють під прикриттям інтернет-клубів.

Як відкривають гральні точки та скільки на цьому заробляють?

Для того, щоби відкрити ігровий заклад, потрібно придбати своєрідну франшизу, яка дасть право працювати під торговою маркою операторів національної чи державної лотереї. Наприклад, на ОLХ франшизи УНЛ продають від 300 дол. Автори оголошень запевняють, що такий бізнес «приносить високий дохід і окупиться власнику за 2-3 місяці». Покупцю пропонують також допомогу у відкритті залу, підключенні терміналів та у підготовці персоналу.

Цікаво, що на картинках, прикріплених до цих оголошень, зображено не національну лотерею, а пікантну рекламу казино — із картами, гральними фішками та дівчатами. Що ще раз підтверджує: під вивісками державних та національних лотерей не тільки продають лотерейні квитки, а й процвітає азартний бізнес.

Скріншоти із сайту OLX.ua

2, до прикладу, у столиці потрібно 600 тис. грн. Цю інформацію із власників салонів, який свого часу працював під вивіскою М.С.Л. у Києві. Одна гральна точка приноситиме 1,8-2,2 млн грн щомісяця. При місячному обороті 2 млн грн — 1 млн грн піде на виграші, 310 тис грн — оператору, 280 тис грн — на операційні витрати, 200-400 тис грн — власнику. «Охороняють» заклад правоохоронці і отримують за свої послуги від 20 до 100 тис. грн, залежно від місця і масштабності точки. Для відкриття грального закладу за франшизою, площею 100м, до прикладу, у столиці потрібно 600 тис. грн. Цю інформацію «Економічній правді» надав одинвласників салонів, який свого часу працював під вивіскою М.С.Л. у Києві.Одна гральна точка приноситиме 1,8-2,2 млн грн щомісяця. При місячному обороті 2 млн грн — 1 млн грн піде на виграші, 310 тис грн — оператору, 280 тис грн — на операційні витрати, 200-400 тис грн — власнику. «Охороняють» заклад правоохоронці і отримують за свої послуги від 20 до 100 тис. грн, залежно від місця і масштабності точки.

Співрозмовник «Економічної правди» уточнює, що не всі заклади працюють за франшизою. Деякі заклади функціонують повністю нелегально, під прикриттям силовиків. Скільки у такому випадку отримують правоохоронці, він не знає.

Який штраф передбачений і скільки платять насправді?

Відповідно до закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» до суб'єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, повинні застосовувати фінансові санкції. Зокрема, для порушників передбачений штраф у розмірі 8000 мінімальних заробітних плат, тобто близько 30 млн грн — з конфіскацією грального обладнання. При цьому прибуток від азартного бізнесу мають перераховувати у держбюджет. Однак ZAXID.NET не вдалося знайти жодного прикладу, коли б власники незаконного бізнесу сплатили такий штраф.

Натомість вироки суду, які були винесені азартним бізнесменам, ґрунтувалися на ч.1 ст. 203-2 КК України, яка за заняття гральним бізнесом передбачає значно менший штраф — від 170 тис. до 680 тис. грн. За даними держреєстру судових рішень, за останній рік на Львівщині найбільшу суму штрафу суд зобов'язав сплатити лідера злочинної групи, яка протягом 2016-2017 років займалася гральним бізнесом у Львові, — 289 тис. грн.

Незважаючи на такі суми штрафів, гральний бізнес продовжує безперешкодно функціонувати — вочевидь, через те, що прибутки від забороненої діяльності значно більші, ніж суми покарання. Очевидним залишається і те, що таких масштабів незаконний бізнес не зміг би досягти, якби не прикривався впливовими у державі особами, яким вдалось створити умови для існування псевдолегальних ігор.