У Львові виявили 72 нелегальні заклади з гральними автоматами

Під час перевірок у Львові працівники райадміністрацій виявили 72 заклади з гральними автоматами у приміщеннях із вивісками «Національна лотерея» та ще 5 таких закладів у МАФах. Про це під час засідання сесії міської ради 8 листопада повідомила керівниця юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

За її словами, мерія надіслала в головне управління ДФС у Львівській області та до поліції інформацію про проведення перевірок закладів із гральними атвоматами. Окрім того, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до президента та Верховної Ради щодо внесення змін до законодавства про недопустимість діяльності подібних закладів.

«Районні адміністрації повідомили про 72 такі заклади, і ми встановили власників приміщень та скерували листи з рекомендаціями розірвати з ними договори оренди», - повідомила Гелена Пайонкевич.

За її словами, райадміністрації також склали перелік тимчасових споруд, де розміщенні заклади з гральними автоматами. Таких МАФів уже нарахували 5 - їх найближчим часом мають виключити зі схеми розміщення тимчасових споруд у Львові.

«Ми скерували листи у поліцію про проведення перевірок цих об’єктів і нам повідомили, що є порушені кримінальні провадження за двома адресами вул. Князя Мирослава Удатного і Словацького, 18», - повідомила Гелена Пайонкевич.

Перелік з усіма закладами з гральними автоматами невдовзі опублікують на сайті Львівської міськради.

Нагадаємо, 12 липня депутати міської ради Львова прийняли ухвалу, що суттєво обмежує діяльність салонів гральних автоматів у місті. Зокрема, міськрада зобов’язала районні адміністрації перевіряти гральні заклади, розташовані на території їхніх районів та в разі виявлення порушень повідомити про них поліцію.

Згідно з ухвалою, у Львові мають ліквідувати МАФи, у яких діють гральні заклади. Для цього КП «Адміністративно-технічне управління» перевіряє МАФи з гральними закладами всередині, а управління архітектури та урбаністики ЛМР має підготувати проект ухвали про виключення цих тимчасових споруд з переліку дозволених.