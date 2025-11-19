Імпорт китайських електромобілів в Україні різко зріс: хто очолив рейтинг продажів
У жовтні українці придбали понад 3 тисячі китайських авто
Імпорт китайських автомобілів в Україну різко зріс у жовтні 2025 року на тлі очікуваного скасування пільги зі сплати ПДВ. За даними асоціації «Укравтопром», протягом місяця в країні зареєстрували 3114 легкових авто китайського виробництва, що в 2,6 раза більше, ніж у жовтні 2024 року. Переважна більшість продажів – електромобілі (92%).
Серед нових авто лідерами стали:
- Volkswagen ID. Unyx – 441 шт.;
- BYD Song Plus – 391 шт.;
- BYD Leopard 3 – 261 шт.;
- Zeekr 7X – 169 шт.;
- BYD Sea Lion 07 – 150 шт.
Серед вживаних автомобілів попитом користувалися:
- Zeekr 001 – 57 шт.;
- BYD Sea Lion 07 – 45 шт.;
- Volkswagen ID. Unyx – 36 шт.;
- Zeekr 7X – 33 шт.;
- Audi Q4 – 30 шт..
Зростання фіксують у всіх сегментах ринку. Так, нових авто продали 2512 одиниць, що на 157% більше, ніж торік, а вживаних – 602 одиниці, або на 164% більше порівняно з жовтнем 2024-го.
