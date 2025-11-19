Нові автомобілі в салоні

Імпорт китайських автомобілів в Україну різко зріс у жовтні 2025 року на тлі очікуваного скасування пільги зі сплати ПДВ. За даними асоціації «Укравтопром», протягом місяця в країні зареєстрували 3114 легкових авто китайського виробництва, що в 2,6 раза більше, ніж у жовтні 2024 року. Переважна більшість продажів – електромобілі (92%).

Серед нових авто лідерами стали:

Volkswagen ID. Unyx – 441 шт.;

BYD Song Plus – 391 шт.;

BYD Leopard 3 – 261 шт.;

Zeekr 7X – 169 шт.;

BYD Sea Lion 07 – 150 шт.

Серед вживаних автомобілів попитом користувалися:

Zeekr 001 – 57 шт.;

BYD Sea Lion 07 – 45 шт.;

Volkswagen ID. Unyx – 36 шт.;

Zeekr 7X – 33 шт.;

Audi Q4 – 30 шт..

Зростання фіксують у всіх сегментах ринку. Так, нових авто продали 2512 одиниць, що на 157% більше, ніж торік, а вживаних – 602 одиниці, або на 164% більше порівняно з жовтнем 2024-го.