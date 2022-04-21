Вантажний літак з Японії мав забрати вантаж, який зберігався на складах ООН в Індії

Індія відмовила в дозволі на посадку на своїй території літака з Японії, призначеного для доставки гуманітарної допомоги біженцям з України. Про це повідомила керівниця правлячої Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїчі, передає «Укрінформ».

Допомогу затвердило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Вантажний літак Повітряних сил самооборони Японії мав забрати вантаж, який зберігався на складах ООН в Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратах, та доставити їх у Польшу і Румунію. Звідти гуманітарку мали направити українцям.

Однак Індія спершу дозволила літаку сісти, але в середу раптово передумала. Зазначається, що Японія буде і надалі намагатися направити літак для допомоги українським переселенцям.

Нагадаємо, що Росія – провідний постачальник озброєнь для Індії, вона забезпечує майже 60% потреб оборонної промисловості Індії. Тісні відносини між країнами зберігаються з часів Радянського Союзу.

Зараз Індія виступає з «нейтральною позицією» щодо розвʼязаної в Україні війни. Водночас індійський премʼєр розповів президенту США Байдену, що запропонував провести прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.