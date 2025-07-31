Індійські державні НПЗ відмовляються від російської нафти

Індійські державні нафтопереробні заводи минулого тижня припинили купувати російську нафту на тлі погроз США запровадити проти країни додаткові мита за економічну співпрацю з Росією. Про це у четвер, 31 липня, повідомила американська інформаційна агенція Reuters з посиланням на чотири джерела.

За даними співрозмовників Reuters, які знайомі з планами закупівель, державні нафтопереробні заводи Індії, а саме: Indian Oil Corp (IOC.NS), Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS), Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS) та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL.NS) не зверталися до Росії із запитом щодо закупівлі сирої нафти протягом останнього тижня.

Джерела Reuters повідомили, що ці чотири індійські НПЗ регулярно закуповували нафту в Росії, однак наразі вони шукають їй заміну в близькосхідних країнах та Західній Африці.

Reuters зауважує, що окрім митних погроз США, причиною відмови від російської нафти також могло стати зменшення знижок на її закупівлю.

Нагадаємо, 30 липня Дональд Трамп заявив, що США з 1 серпня запровадять мито в розмірі 25% на товари з Індії, а також накладуть на країну штраф за те, що вона купує енергоносії та зброю в Росії. Американський президент висловив невдоволення, що Індія є одним з найбільших покупців російських енергоресурсів «у час, коли всі хочуть, щоб Росії припинила вбивства в Україні».