У Польщі виявили нове родовище нафти та газу

У Польщі на узбережжі Балтійського моря канадська компанія Central European Petroleum виявила великі родовища нафти та газу. Про це у вівторок, 21 липня, повідомило польське радіо RMF24.

Виявлене родовище розташоване приблизно за 6 км від міста Свіноуйсьце, що у Західнопоморському воєводстві. Свердловину WE1 пробурили на глибину 2 715 м з морської платформи jack-up. За попередніми оцінками фахівців, родовище може міститися 22 млн тонн сирої нафти та 5 млрд м³ промислового газу.

Наразі Польща виробляє від 700 тис. до 900 тис. тонн нафти щорічно, якщо до видобутку залучити нове родовище, показник збільшиться до понад 2 млн тонн нафти на рік. За словами головного геолога Польщі Кшиштофа Галоша, нове родовище може значно зміцнити економіку Польщі та зробити її більш незалежною від постачальників енергоресурсів.

За даними канадської компанії Central European Petroleum, це найбільше традиційне нафтове родовище в історії Польщі й одне з найбільших в Європі за останнє десятиліття. Проте перш ніж розпочати промислові роботи на виявленому родовищі, необхідно отримати відповідні дозволи та завершити підготовку геологічної документації.

Зазначається, що компанія Central European Petroleum отримала ліцензію на розвідку та оцінку родовищ, а також можливий видобуток у разі їх виявлення у 2017. Термін ліцензії спливає у грудні 2027 року.