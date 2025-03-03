У парку планували розвивати легку промисловість

Майбутній індустріальний парк «Добросин Інвест Парк», що зареєстрований у селі Добросин Львівського району, виставили на продаж за 750 тис. доларів. Оголошення про це 28 лютого з’явилося на інвестиційному порталі InVenture.

Як йдеться в описі, за 750 тис. доларів продається 100% корпоративних прав індустріального парку.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що парк у селі Добросин за 45 км від Львова зареєстрували у серпні 2024 року. Планувалося, що на 14,6 га тут працюватимуть підприємства легкої промисловості з виготовлення пластмасових та металевих виробів, харчової продукції, деревообробки тощо. Також йшлося про створення до 500 робочих місць та залучення 1,6 млрд грн інвестицій.

Керуючою компанією проекту є ТОВ «Паркіт Добросин», яка на пільгових умовах орендувала землю у сільської ради на 49 років. Її власник Назарій Ковальчук підтвердив наміри про продаж та уточнив, що продається саме компанія, яка за документами володіє індустріальним парком.

«Одним із напрямків моєї роботи є залучення інвесторів в цей парк. Зокрема, й шляхом продажу керуючої компанії. Продаж не означає, що компанії «Паркіт» не вдалося [запустити парк]», – зазначив він.

За словами Назарія Ковальчука, парком цікавилися кілька потенційних покупців. Першою була польська фармацевтична компанія, другою – велика українська мережа автозаправних станцій, яка шукала земельну ділянку для будівництва так званого сухого порту для перевалювання зерна. Проте наразі жодна з компаній не зголосилася працювати в парку.

Як додав бізнесмен, наразі територія індустріального парку – це просто чисте поле без жодних споруд та комунікацій.

Нагадаємо, «Добросин Інвест Парк» – один з двох індустріальних парків в однойменному селі між Жовквою та Рава-Руською.

Раніше уряд вилучив із державного реєстру індустріальних парків парк «СІГМА Парк Яричів» у Старому Яричеві. Причиною вилучення стало те, що парк фактично був мертвим – він не провадив жодної діяльності від моменту створення.