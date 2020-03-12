Інфікована коронавірусом жінка з Радомишля гостювала у львівських родичів

«Ми не знаємо, що нас чекає – це може тривати і до осені».

71-річна пенсіонерка з Радомишля Житомирської області, у якої виявили коронавірус Covid-19, повертаючись з Польщі гостювала у родичів у Львові. Про це, посилаючись на прикордонників, повідомили в Житомирській ОДА.

Як розповів під час термінового брифінгу в Житомирській облдержадміністрації голова ОДА Віталій Бунечко, жінка повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Наразі пенсіонерка терміново госпіталізована та ізольована.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик повідомив, що лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. Проводиться необхідне симпоматичне лікування.

Жінка погано себе почувала з 3 березня, але не зверталася до лікарів, вона була госпіталізована до районної лікарні у Радомишлі 12 березня о 10-й ранку, перевозити її у Житомир не планують. Також під наглядом лікарів знаходиться шестеро людей – її близькі родичі, з якими вона проживала. На даний час симптомів коронавірусу у них не виявлено.

За станом здоров’я усіх контактних осіб з жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили.

Як повідомляє «Житомир.інфо», директор державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Зіновій Парамонов зауважив, що епідеміологів найбільше турбує те, що хвора жінка відвідала церкву.

«8 березня ця жінка відвідала церкву. Ви всі знаєте, як люди похилого віку йдуть до церкви, йдуть до образу, а потім до нього підходять усі присутні. Це нас хвилює», – заявив він.

Парамонов повідомив, що зараз триває робота зі священниками, аби виявити людей, які в той день перебували у храмі.

Як інформував ZAXID.NET, станом на вечір четверга, 12 березня, в Україні офіційно підтверджено три випадки захворювання коронавірусом.