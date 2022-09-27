Характеристики нового смартфона NOTE 12

Infinix Україна презентувала новинку із серії смартфонів NOTE під назвою NOTE 12. Пристрій став наступником Infinix NOTE 11, який був представлений раніше.

Характеристики нового смартфона NOTE 12

Infinix NOTE 12 оснащений 8-ядерним процесором Mediatek Helio G88, дисплеєм FHD+AMOLED, потрійною основною камерою та акумулятором ємністю 5000 мА*годин зі швидкою зарядкою 33Вт.

Пристрій представлений у двох варіантах кольору – чорному та синьому з оперативною пам'яттю у 6 ГБ та 128 ГБ внутрішньої пам’яті.

Компанія Infinix створює новий стандарт у сфері продуктивності та дизайну смартфонів, що втілений у новій серії NOTE 12. Виробники поєднали в одному гаджеті швидку зарядку, потужні чипсети та стильний дизайн. Відтак смартфон NOTE 12 створений для споживачів, яким потрібен легкий, стильний та високопродуктивний пристрій.

Дизайн

NOTE 12 має стильний і вишуканий дизайн та у поєднанні з високотехнологічними функціями є ідеальним пристроєм. NOTE 12 має легкі пропорції: товщина корпусу складає 7,9 мм, вага – 184,5 г.

NOTE 12 – це високопродуктивний пристрій зі стильним дизайном / Фото Infinix

Дисплей

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим екраном FHD+AMOLED з роздільною здатністю 2400 х 1080 пікселів з частотою оновлення 60 Гц.

Крім того, дисплей має:

співвідношення сторін 20:9, а співвідношення екрана до корпусу складає 92%,

колірну гаму DCI P3 100%,

пікову яскравість 1000 ніт.

Тож смартфоном комфортно користуватися навіть при яскравому денному світлі.

Infinix NOTE 12 має скло підвищеної міцності на фронтальній панелі, сканер відбитка пальця розташований на бічній грані.

Камера

Infinix NOTE 12 має потрійну основну камеру зі світлодіодним спалахом у прямокутному модулі, який містить основний датчик на 50 Мп з діафрагмою f/1.6, датчик глибини на 2 Мп з діафрагмою f/2.4 і датчик АІ.

Смартфон оснащений 16-мегапіксельним модулем селфі-камери на дисплеї з краплеподібним отвором з діафрагмою f/2.0, що дозволяє робити знімки з високим рівнем деталізації. Основна і фронтальна камери можуть записувати відео до 1440р зі швидкістю 30 кадрів у секунду.

NOTE 12 має потрійну основну камеру / Фото Infinix

Функціональність

Під корпусом смартфона працює 8-ядерний процесор Mediatek Helio G88 у парі з графічним процесором ARM Mali-G52 MC2 для роботи з графікою. Пристрій працює на основі ХОS 10 на базі Android 11.

Смартфон оснащений 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ внутрішньої пам’яті. Також є окремий слот для microSD для розширення пам’яті до 2 ТБ.

Розширити пам'ять смартфона можна до 11 ГБ через інтеграцію RAM та ROM. Це значно підвищить продуктивність та швидкість обробки даних задля роботи в умовах багатозадачності, що забезпечить додаткову потужність, коли це необхідно.

Акумулятор

Infinix NOTE 12 оснащений акумулятором ємністю 5000 мА*годин із підтримкою швидкої зарядки 33 Вт.

Аудіо

Смартфон має подвійні стереодинаміки, роз’єм для навушників 3,5 мм, до якого можна без проблем підключити дротові навушники.

Інші технічні характеристики:

Подвійні динаміки з DTS обробкою: NOTE 12 оснащений подвійними динаміками з DTS обробкою, які здатні відтворити об’ємний звук на 360°.

Графенова система охолодження: смартфон оснащений 6-шаровою графеновою системою охолодження, яка здатна знизити внутрішню температуру пристрою до 6°С.

Infinix Dar-Link 2.0: програмне забезпечення покращує стабільність зображення на основі алгоритму штучного інтелекту, одночасно знижуючи температуру пристрою під час гри.

Програмне забезпечення XOS 10: NOTE 12 оснащений новим програмним забезпеченням XOS 10 на базі Android 11, яке містить такі функції як оптимізація зберігання, захист даних, швидке перемикання між програмами тощо.

Новий смартфон NOTE 12 у продажу з вересня 2022 року за ціною у 8799 грн.