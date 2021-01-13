Іноземці та особи без громадянства, які вклали у свої українські підприємства понад 100 тис. доларів, отримають можливість звернутися з клопотанням про надання їм дозволу на імміграцію в Україну. Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні в середу, 13 січня, без обговорення, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Згідно з рішенням уряду, такі інвестиції мають підтверджуватися довідкою з банку про надходження такої суми на інвестрахунок іммігранта та її використання для здійснення іноземної інвестиції в економіку України, або довідкою банку про перерахування такої суми на поточний рахунок підприємства з особового закордонного рахунку іммігранта.

У свою чергу Державна міграційна служба, відповідно до документа, перед ухваленням рішення перевіряє у банку, чи не було ці інвестиції повернуто.

Окрім того, уряд включив до переліку осіб, що підпадають під квоту імміграції і мають право претендувати на українське громадянство тих іноземців, які прослужили у Збройних силах України понад три роки.