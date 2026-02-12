На шоломі скелетоніста зображені понад 20 українських спортсменів

Іноземні спортсмени висловили підтримку українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу, якого Міжнародний олімпійський комітет відсторонив від участі в Олімпійських іграх-2026 через використання шолома, на якому зображені українські спортсмени, вбиті Росією. Про це повідомив спортивний кореспондент «Трибуни» з місця події, у четвер, 12 лютого.

Одним із перших на ситуацію відреагував данський скелетоніст Расмус Вестергаард Йохансен. У розмові з кореспондентом «Трибуни» він розповів, що був шокований новиною про дискваліфікацію Владислава Гераскевича.

«Я помітив, що Влад не розминався, а потім запитав у людей навколо, що відбувається, і мені сказали, що його дискваліфікували. Я зачекав 30 секунд, щоб перевести подих і подумати про Влада. Про Україну. Влад – мій хороший друг, і я вважаю, що українці, і Влад зокрема, не просили того становища, у яке їх поставили. Він намагався зробити маленький жест і представити молодих людей, які загинули, навіть не коментуючи політику. Сподіваюся, ми всі можемо погодитися з тим, що дуже багато людей загинули надто рано, і саме це мене зачіпає. Саме це змушує мене бажати, щоб Влад був тут і змагався разом із нами», – сказав Йохансен.

Підтримку українському спортсмену висловив і латвійський скелетоніст Емільс Індріксонс. Він заявив, що розчарований рішенням МОК та повідомив про подання позову щодо несправедливої дискримінації Гераскевича.

«Я дуже розчарований рішенням МОК. Дуже сумно, що таке трапляється. Після цього я підійшов до тренера, щоб обговорити ситуацію. Наш тренер сьогодні написав позов-протест щодо дискримінації Владислава. Я не розумію, чому взагалі доводиться бачити щось подібне, – прокоментував Індріксонс і додав: По суті, це велике змагання, де ти можеш самовиразитися так, як вважаєш за потрібне. Тому я не думаю, що він перейшов якусь межу», – сказав Індріксонс.

Позицію щодо ситуації висловили також представники інших видів спорту. Норвезька біатлоністка Інґрід Ланнмарк Тандреволл заявила:

«Знаєте, деякі люди кажуть, що потрібно розділяти спорт і політику. Але, чесно кажучи, дуже складно це розділити, тому що спорт використовується в політиці. Тому, як спортcменка вважаю: якщо ви хочете підтримати вашу країну, ви маєте право це зробити».

Також Інґрід Ланнмарк Тандреволл додала: «Ми змагаємося не тільки за норвезький прапор, а й за український».

До українців звернувся і французький біатлоніст Емільєн Жаклен: «Я знаю, що наша країна намагається зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Тож ми обʼєднані й намагаємося підтримувати», – сказав Жаклен.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував 27-річного українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпіаді-2026, що відбувається в Італії. МОК оголосив, що причиною відсторонення Гераскевича є шолом, на якому зображені фото спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України.