Головний корпус ЛНУ імені Івана Франка

У Львівському національному університеті імені Івана Франка працюють над створенням Інституту Польщі. Ректор ЛНУ Роман Гладишевський у інтерв’ю ZAXID.NET детальніше розповів про задум.

«Ця ідея щораз набуває все більшої актуальності. Ми дуже виважено до цього підходимо. Україна і Польща є стратегічними партнерами, ми маємо потужні наукові школи, традиції, відтак нам потрібно систематизувати українсько-польські дослідження, створити цифрову базу з результатами напрацювань. Такі роботи уже почалися з оцифрування окремих фондів як в Польщі, так і в Україні, і є інвестицією у майбутнє українсько-польських відносин», – сказав Роман Гладишевський.

За словами ректора ЛНУ імені Івана Франка, відкриття Інституту Польщі може відбутися уже незабаром.

«Я переконаний, що освітньо-наукова спільнота – це один з найефективніших шляхів до взаєморозуміння між нашими народами. Найбільше оптимізму в цьому викликають молоді люди обох країн, бо вони швидше партнери, а не носії суперечностей. Для них потрібно створити майданчик для академічного діалогу», – додав вчений.

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Прочитати велике інтерв’ю ректора ЛНУ імені Івана Франка Романа Гладишевського про перший рік на посаді, розвиток університету, вплив ШІ на освіту та намір перейти на систему трирічного бакалаврату можна за посиланням.