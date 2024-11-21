Компанія незаконно добувала воду упродовж січня-жовтня 2022 року

Інженеру підприємства з Калуського району повідомили про підозру за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. За несанкціонований забір підземних вод посадовцю загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області 21 листопада, компанія незаконно добувала воду упродовж січня-жовтня 2022 року.

«За відсутності у підприємства спеціального дозволу на користування надрами, головний інженер допустив незаконний видобуток підземних вод. Як наслідок, навколишньому природному середовищу завдано шкоди на понад 4,9 млн грн», – інформують правоохоронці.

Щоб відшкодувати завдані збитки, прокурори звернулися із позовом до суду. За незаконний видобуток корисних копалин посадовцю загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.