Збитки довкіллю від незаконного видобутку корисних копалин у «Ріці Лімниці» оцінюють у 900 тис. грн

На Прикарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка незаконно видобувала гравій на території місцевого гідрологічного заказника «Ріка Лімниця». Збитки довкіллю оцінюють у 900 тис. грн. Підозрюваним загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 14 березня, корисні копалини на території заказника четверо підозрюваних добували у 2023 році.

«За даними слідства, організатор групи із трьома спільниками без жодних дозвільних документів видобували піщано-гравійну суміш на території гідрологічного заказника місцевого значення “Ріка Лімниця” в селищі Перегінське Калуського району. Протиправну діяльність підозрювані проводили упродовж квітня-серпня 2023 року за допомогою спецтехніки, а видобуті корисні копалини продавали», – інформують у прокуратурі.

Збитки довкіллю від незаконного видобутку гравію оцінюють у 900 тис. грн. Підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи. За незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.