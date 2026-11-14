Суд призначив винуватцю умовне покарання

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Стрия, інженеру Західного управління філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенергосервіс» АТ «Укртрансгаз» за ухилення від військової служби на підставі підроблених документів. Винуватцю призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, обвинувачений проходив службу на посаді старшого майстра лабораторії вимірювальної техніки ремонтно технічної роти військової частини. У грудні 2024 року він подав на розгляд командира військової частини клопотання про звільнення із військової служби за станом здоров’я на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії про непридатність до служби, до якого долучив інші документи з неправдивими відомостями щодо проходження медичного огляду, обстеження, діагнозу та встановлення непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку.

На підставі фіктивного висновку ВЛК військовослужбовець був звільнений у відставку. Також отримав грошову компенсацію за невикористані дні відпустки у розмірі понад 55 тис. грн.

Обвинувачений свою вину у скоєному визнав та уклав угоду з прокурором.

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Суддя Вікторія Бучківська визнала мешканця Стрия винним у шахрайстві, підробці документів та ухиленні від військової служби (ч.1 ст.190, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.