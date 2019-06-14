Ірина Подоляк покинула прямий ефір ZIKу у знак протесту проти зміни власника телеканалу

Ірина Подоляк покинула студію телеканалу ZIK посеред прямого ефіру

Народна депутатка від «Самопомочі» Ірина Подоляк у знак протесту покинула студію телеканалу ZIK під час прямого ефіру політичного шоу «Народ проти» у п’ятницю, 14 червня. Свій вчинок політикиня пояснила ситуацією, що склалася навколо продажу медіахолдингу ZIK народному депутатові та бізнесменові Тарасові Козаку.

Після того, як телеведуча Наталія Влащенко надала слово Ірині Подоляк, народна депутатка оголосила, що не може брати участі у телешоу в зв’язку з продажем каналу ZIK.

«Я хочу висловити вам велике співчуття, тому що для вас, можливо, сьогодні буде останній формат такої програми. Для українського політика, державника і цілого нашого народу є катастрофою, що сьогодні телеканал ZIK купив соратник Медведчука Тарас Козак. Маса журналістів уже звільняються. На превеликий жаль, у знак протесту проти монополізації інформаційного простору і наступу на свободу слова я змушена покинути ваш ефір. Вважаю, що так повинен зробити кожен політик, який поважає себе і нашу державу», – заявила Ірина Подоляк.

Демарш у прямому ефірі - Ірина Подоляк назвала протестом проти монополізації інформаційного простору Віктором Медведчуком

Після цього народна депутатка попросила вибачення у глядачів і покинула студію, незважаючи на прохання ведучої залишитись ще на якийсь час в ефірі телепрограми.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 14 червня, медіахолдинг ZIK оголосив про зміну власника. Однойменне інформаційне агенство та телеканал у сім'ї Петра Димінського придбав бізнесмен і політик Тарас Козак. Йому ж належать ще два телеканали –​ «112 Україна», NewsOne.

Тарас Козак входить до близького оточення Віктора Медведчука і балотується до парламенту від партії «Опозиційна платформа». На знак протесту проти продажу телеканалу ZIK з нього вже звільнилася низка журналістів і редакторів. Зокрема, про своє звільнення оголосили телеведучі Вахтанг Кіпіані та Сергій Рахманін.