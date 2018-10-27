Ірландці на референдумі проголосували за декриміналізацію богохульства

Богохульство в Ірландії досі каралося штрафом в розмірі до 25 тис євро

СвітАндрій Стець, 27 жовтня3750

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Ірландці на референдумі проголосували за декриміналізацію богохульства
фото ілюстративне
Внесення змін до конституції країни підтримало здебільшого молодше покоління ірландців

На референдумі 26 жовтня громадяни Ірландії проголосували за відміну кримінальної відповідальності за богохульство.

«Референдум про виключення статті про богохульство з Конституції, як і очікувалося, з переважним числом голосів пройшов успішно», – повідомляє The Irish Times з посиланням на екзит-поли.

69% виборців підтримали пропозицію про декриміналізацію, тоді як 31% проголосували за збереження положення про богохульство.

Як повідомляється, що підтримали ініціативу внесення змін в Конституцію молоді виборці, тоді як думки більш старшого покоління розділилися майже порівну.

Зазначимо, що в ірландській конституції в 1937 році було закріплено положення про богохульство(стаття 40), згідно з яким публікація або висловлювання богохульства, крадіжка або непристойності були злочином.

«Публікація або висловлювання богохульства, крадіжка або непристойності є злочином, який буде каратися відповідно до закону», – йдеться в частині ст. 40 Конституції Ірландії.

Богохульство каралося штрафом в розмірі до 25 тисяч євро.

Крім цього, як повідомляється, вибори президента Ірландії виграв чинний глава держави Майкл Гіггінс. За результатами виборів, які відбулися у п’ятницю, Гіггінс набирає близько 56% голосів і виграє вибори вже у першому раунді. Його найближчий конкурент Пітер Кейсі набрав 21% голосів, решта кандидатів не набрали більше 8%.

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