Українські мігранти, які перебувають в Іспанії на незаконних підставах, зможуть легалізуватися, повідомив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез.

«В Іспанії мешкають близько 100 тис. українців. Ми маємо намір ухвалити кілька рішень, аби вони тут легально жили й працювали, а також мали гарантований доступ до освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, як усі громадяни цієї держави», – зазначив Санчез, якого процитував «Укрінформ».

Він також згадав про російську агресію проти України і наголосив, що Європа втратить значно більше, якщо толеруватиме руйнування президентом Росїі Владіміром Путіним світового порядку, ніж якщо застосовуватиме проти Росії жорсткі санкції.

«Скільки коштуватиме нам, якщо ми дозволимо Путіну порушувати міжнародне право? Для Європи ціна буде абсолютно неприйнятною, значно вищою за ту, що ми заплатимо через економічні санкції», – зазначив прем’єр-міністр.

En España viven unos 100.000 ucranianos/as. Vamos a poner en marcha un conjunto de medidas para que puedan vivir y trabajar legalmente y para garantizar que accedan a la educación, la sanidad y a las políticas sociales como cualquier ciudadano/a de nuestro país. #PedroSánchezTD pic.twitter.com/7ssyM71XgB — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 лютого 2022 р.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін 24 лютого оголосив війну Україні та розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки.

В Україні ввели воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.