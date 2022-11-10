Іспанські збройні сили підготують українських снайперів на військовій базі Толедо. Відповідну угоду між двома країнами було підписано у понеділок, 7 листопада. Подробиці угоди опублікував іспанський ресурс Vozpopuli.

Програма підготовки українських снайперів передбачає навчання 400 українських військовослужбовців кожні два місяці. Також угода про співпрацю також передбачає навчання іншим можливостям: від базового курсу знешкодження вибухових речовин до парамедичного навчання.

Крім того, Іспанія розглядає можливість навчання українських солдатів прийомам, пов'язаним з кіберзахистом, а також використанню засобів, які нещодавно були відправлені в Україну, таких як польова артилерія 105/14 та ракетний комплекс Hawk.

Як ідеться в публікації, навчальні програми є частиною Місії військової допомоги на підтримку України, яку спонсорує Європейський Союз та доповнює постачання зброї в Україну, щоб протистояти російському вторгненню.