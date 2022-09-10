Міністерство оборони Іспанії виконує одне із зобов’язань, взятих перед Україною

Іспанська армія долучиться до процесу навчання українських військових у рамках виконання взятих на себе зобов’язань, пише в суботу, 10 вересня, «Європейська правда» з посиланням на El Mundo.

«Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни», – йдеться у повідомленні й уточнюється, що навчання відбуватимуться у Сарагосі.

Таким чином міністерство оборони Іспанії виконує одне із зобов’язань, взятих перед Україною і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.

Додамо, що в червні програму навчання українських військових на своїй території започаткувала Велика Британія. Спершу повідомлялося, що британські військові навчатимуть кожні 120 днів по 10 тис. військових, але у Вересні стало відомо, що цю програму розширять: зокрема, тривалість курсу збільшать з трьох тижнів до п’яти.