Орієнтовна вартість конфіскованих товарів становить близько 1,5 млн євро

Національна поліція та митна служба Іспанії у рамках спільного розслідування з польськими правоохоронцями викрили мережу, що займалася незаконним виготовленням сигарет в іспанських провінціях Кордова та Севілья.

Як повідомляє польське новинне агентство Оnet.pl, поліцейські затримали 12 осіб, серед яких четверо громадян України, троє білорусів, троє іспанців та двоє поляків.

Також повідомляється, що один із затриманих поляків вже два роки розшукується польською судовою системою у зв’язку із засудженням до тюремного ув’язнення за шахрайство.

Правоохоронці ліквідовали фабрику сигарет, тютюноріз, фасувальний завод та тютюнові склади. 910 тис. пачок сигарет, а також 14,5 тонни тютюну. Орієнтовна вартість конфіскованих товарів становить близько 1,5 млн євро.

Висновки слідчих показують, що ймовірним організатором усієї процедури може бути громадянин Польщі. Також все вказує на те, що фабрику було викрито до того, як вона змогла розпочати масове виробництво нелегальних тютюнових виробів, повідомили у поліції.

Як інформував ZAXID.NET, раніше у Великопольському воєводстві Польщі правоохоронці виявили нелегальну фабрику з виробництва сигарет. До цього причетні 16 людей, серед яких – 12 громадян України.