Німецька поліція викрила масштабне виробництво сигарет із працівниками з України

Нелегальна фабрика діяла з 2016 року

Німецька поліція викрила одну з найбільших у країні підпільних фабрик із виробництва сигарет. Виготовленням підробок займались громадяни України та Польщі, інформує видання Bild.

На прес-конференції у вівторок, 25 серпня, поліція повідомила, що фабрика працювала у місті Краненбург (Північний Рейн). Виробництвом займались 12 громадян України і Польщі віком 28-59 років. Цех працював із 2016 року.

«Із кінця 2016 року мафія виробляла 10 мільйонів сигарет щотижня – у тому числі таких брендів Regal, Richman та Mayfair», - повідомляє Bild.

За словами поліції, на фабриці працювало сучасна професійна техніка. Саме ж приміщення старанно замаскували, щоб знизити ризик виявлення.

«Банда діяла дуже професійно. Зала, в якій здійснювалося виробництво, була звукоізольованою, щоб назовні не проникав шум. Система вентиляції забезпечувала свіже повітря. Щоб не привертати увагу великими рахунками за електроенергію, дизельний генератор виробляв електроенергію для фабрики», - розповів Гольґер Ґізельманн з департаменту митного розслідування в Ессені. За його словами, коли поліція увірвалась на фабрику, там саме продукували сигарети для британського ринку.

Виявити підпільну фабрику німецьким слідчим допомогло Центральне слідче бюро поліції Польщі через Європол.

Окрім того, слідству вдалось викрити виробництво складових для сигарет на колишній фабриці з вирощування грибів у Нідерландах. Там виготовляли упаковку та фільтри для сигарет.

Сигарети в основному були призначені для британського чорного ринку. Частка податку на законно проданий блок сигарет у Великій Британії становить від 55 до 65 євро, майже вдвічі більше, ніж у Німеччині. Збитки німецького бюджету від нелегального виробництва сигарет становлять близько 1,5 млн євро щотижня.

Німецька поліція повідомила, що це четверте підприємство, де у промислових масштабах незаконно виготовляли сигарети. Раніше в 2003 та 2005 роках було викрито три фабрики в Обергаузені та Кьольні та Кобленці.

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